. Натальей Ветлицкой заинтересовались компетентные органы
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Натальей Ветлицкой заинтересовались компетентные органы

Натальей Ветлицкой заинтересовались компетентные органы
Певица Наталья Ветлицкая может получить наказание за свои высказывания. Артистка, много лет проживающая за рубежом, давно критикует действия российской власти. Еще недавно она выступала против вакцинации от ковида, а теперь осуждает начало СВО. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал полицию проверить певицу на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Виталий Бородин заявил, что 58-летняя Наталья Ветлицкая распространяет фейки о спецоперации, поэтому СК следует проверить певицу на факт дискредитации российской армии. «В последнее время я в шоке от творческой интеллигенции. Мы обнаружили еще одну артистку, которая через социальные сети пытается дискредитировать военную спецоперацию и поддерживает Украину. Это Наталья Ветлицкая — бывшая работница Аллы Пугачевой. Меня удивляет ее позиция. Сначала она критиковала Украину, а через определенное время переключилась на Россию. Непонятно, что ею движет... О чем это говорит? Если завтра ей станет удобно дискредитировать Украину, она будет это делать с большим удовольствием. Человек непостоянный и самое главное находится в Европе. Сидя там, пишет посты. Такое ощущение, что ей, возможно, платят. Не хотелось бы в это верить, но проверить однозначно нужно. Сегодня мы официально обратились к контролирующим органам, чтобы те проверили Наталью Ветлицкую на иностранное финансирование и привлекали к административной ответственности. Если она и дальше будет писать посты, то ей грозит уже уголовная ответственность», — поделился активист.
Бородин передал письмо-жалобу генпрокурору Игорю Краснову. Виталий надеется, что к его просьбе отнесутся ответственно. «Ветлицкая Наталья Игоревна родилась 17 августа 1964 года, в настоящее время проживает в г. Дения Королевства Испания. Размещает в социальной сети посты, в которых открыто выражает свое недовольство решениями, принимаемыми государственными органами и президентом РФ в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины. Также на своей странице Ветлицкая Н.И. активно размещает фото и видеоматериалы с иностранных информационных интернет-ресурсов, Telegram-каналов, содержащие антироссийскую пропаганду, сведения и призывы, порочащие и унижающие достоинство как патриотически настроенных россиян, так и Вооруженных сил и высших органов власти Российской Федерации», — говорится в претензии.
# Шоу-бизнес Ветлицкая Наталья
По материалам: z-aya

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