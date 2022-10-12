. Нейросеть показала, как могли выглядеть герои "Властелина колец" в детстве (9 фото)
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Нейросеть показала, как могли выглядеть герои "Властелина колец" в детстве (9 фото)

ЛеголасНедавно мы делали пост, в котором нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве. А теперь настало время для другой, не менее большой и важной франшизы. При помощи все той же нейросети Midjourney, парень по имени Тревор Эллиотт показал, как могли выглядеть герои Властелина колец" в самом юном возрасте. Как и всегда, получилось у-ми-ми-ми-лительно. Хотя в некоторых случаях еще и смешно.

Леголас


Арагорн

Арагорн
Гимли

Гимли
Гэндальф

Гэндальф
Фродо Бэггинс

Фродо Бэггинс
Сэм Гэмджи

Сэм Гэмджи
Мерри Брендибак

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Пиппин Тук

Пиппин Тук
Боромир

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По материалам: триникси

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