Нейросеть показала, как могли выглядеть герои "Властелина колец" в детстве (9 фото)
Сегодня, 12:50 Вадим Карасев
Недавно мы делали пост, в котором нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве. А теперь настало время для другой, не менее большой и важной франшизы. При помощи все той же нейросети Midjourney, парень по имени Тревор Эллиотт показал, как могли выглядеть герои Властелина колец" в самом юном возрасте. Как и всегда, получилось у-ми-ми-ми-лительно. Хотя в некоторых случаях еще и смешно.
Леголас
Арагорн
Гимли
Гэндальф
Фродо Бэггинс
Сэм Гэмджи
Мерри Брендибак
Пиппин Тук
Боромир
Леголас
Арагорн
Гимли
Гэндальф
Фродо Бэггинс
Сэм Гэмджи
Мерри Брендибак
Пиппин Тук
Боромир
По материалам: триникси