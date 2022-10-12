. Нейросеть показала, как могли выглядеть герои "Властелина колец" в детстве (9 фото)

Вадим Карасев

Недавно мы делали пост, в котором нейросеть изобразила персонажей "Звёздных войн" в детстве. А теперь настало время для другой, не менее большой и важной франшизы. При помощи все той же нейросети Midjourney, парень по имени Тревор Эллиотт показал, как могли выглядеть герои Властелина колец" в самом юном возрасте. Как и всегда, получилось у-ми-ми-ми-лительно. Хотя в некоторых случаях еще и смешно.ЛеголасАрагорнГимлиГэндальфФродо БэггинсСэм ГэмджиМерри БрендибакПиппин ТукБоромир