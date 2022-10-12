. Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России

Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России
Певец Никита Пресняков инкогнито бежал из страны. На днях появилась информация, что Никита Пресняков покинул страну и направился в США. Сегодня стало известно, когда и как наследник звезд российского шоу-бизнеса пересек границу. По данным коллег, Пресняков-младший уехал из России 24 сентября, то есть через три дня после начала частичной мобилизации. Никита пешком пересек границу с Эстонией в Ивангороде, перемещение на машине или поезде он исключил. Известно, что так граждане избегают очередей. Выезжающие за пределы страны добираются до границы на такси, переходят мост и потом пересаживаются в другое такси. Известно, что у внука Примадонны есть гражданство Литвы, поэтому виза ему была не нужна.
Пресняков никак не комментирует происходящее, а домыслы о нем распространяются с молниеносной скоростью. В Сети появлялся слух, что Никита получил повестку из военкомата и уже отправился на службу. Однако это опроверг источник в Московском Губернском театре, где работает певец. «Вранье! Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте. Но он скоро вернется», — возмущается собеседник редакции «РЕН ТВ».     Учреждение тоже отреагировала на шум около звездного сотрудника. «В связи с тем, что в пресс-службу театра поступают десятки звонков с вопросом о Никите Преснякове, сообщаем: Никита Пресняков — приглашенный артист театра. Он занят в одном спектакле — «Безымянная звезда», и участвует в репетициях только в те дни, когда он занят в спектакле. Предыдущий спектакль «Безымянная звезда» с его участием состоялся 22 сентября, и репетиция, и спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий. Другой информацией, касающейся Никиты, театр не располагает», — сообщается на сайте театра.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

Последние новости

С сайта Минцифры пропал список аккредитованных IT-компаний
С сайта Минцифры пропал список аккредитованных IT-компаний
Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного старта игры
Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России
Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России
Башаров в наряде гейши, номер Бероева и Ильиных о СВО. Что ждать от премьеры «Ледникового периода»
Башаров в наряде гейши, номер Бероева и Ильиных о СВО. Что ждать от
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Япония и США отменили стрельбы из HIMARS из-за отсутствия снарядов
Япония и США отменили стрельбы из HIMARS из-за отсутствия снарядов
Преимущества и особенности работы в сервисе по доставке еды
Преимущества и особенности работы в сервисе по доставке еды
Рискнешь что-то вынести из этого магазина?
Рискнешь что-то вынести из этого магазина?
Умер журналист «России 1» Пакшин
Умер журналист «России 1» Пакшин
Борис Корчевников - истеричка, заявил скандальный журналист
Борис Корчевников - истеричка, заявил скандальный журналист
Любовь Толкалина дразнит поклонников пикантными кадрами с Мальдив
Любовь Толкалина дразнит поклонников пикантными кадрами с Мальдив

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и не только
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и
В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после российских ударов
В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали свыше 840 тысяч человек
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков

Еще по теме

Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день частичной мобилизации
Никита Пресняков стыдится смешного боя с Паниным
Никита Пресняков сбежал из страны и всех подставил
Никита Пресняков высказался о мобилизации