. Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России

Певец Никита Пресняков инкогнито бежал из страны. На днях появилась информация, что Никита Пресняков покинул страну и направился в США. Сегодня стало известно, когда и как наследник звезд российского шоу-бизнеса пересек границу. По данным коллег, Пресняков-младший уехал из России 24 сентября, то есть через три дня после начала частичной мобилизации. Никита пешком пересек границу с Эстонией в Ивангороде, перемещение на машине или поезде он исключил. Известно, что так граждане избегают очередей. Выезжающие за пределы страны добираются до границы на такси, переходят мост и потом пересаживаются в другое такси. Известно, что у внука Примадонны есть гражданство Литвы, поэтому виза ему была не нужна.Пресняков никак не комментирует происходящее, а домыслы о нем распространяются с молниеносной скоростью. В Сети появлялся слух, что Никита получил повестку из военкомата и уже отправился на службу. Однако это опроверг источник в Московском Губернском театре, где работает певец. «Вранье! Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте. Но он скоро вернется», — возмущается собеседник редакции «РЕН ТВ». Учреждение тоже отреагировала на шум около звездного сотрудника. «В связи с тем, что в пресс-службу театра поступают десятки звонков с вопросом о Никите Преснякове, сообщаем: Никита Пресняков — приглашенный артист театра. Он занят в одном спектакле — «Безымянная звезда», и участвует в репетициях только в те дни, когда он занят в спектакле. Предыдущий спектакль «Безымянная звезда» с его участием состоялся 22 сентября, и репетиция, и спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий. Другой информацией, касающейся Никиты, театр не располагает», — сообщается на сайте театра.