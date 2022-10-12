Новый геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition показали на видео в рамках распаковки
Сегодня, 23:20 Вадим Карасев
Команда Xbox вчера официально представила новый геймпад Xbox Lunar Shift. Это специальная версия контроллера, которая уже доступна для покупки в ряде регионов по $69,99.
Сегодня в сети была опубликована официальная распаковка нового геймпада Xbox Lunar Shift Special Edition. Ниже можно посмотреть в видео, как выглядит новый контроллер, выполненный в серебряно-золотых цветах. Как отмечалось в анонсе геймпада, Xbox Lunar Shift Special Edition меняет цвет с серебряного на золотой, когда на него падает свет.
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Геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition по функциональности не отличается от стандартного контроллера Xbox Series X | S.
По материалам: newxboxone