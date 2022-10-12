. Оппозиция Меркурия и Юпитера 12 октября 2022 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Вадим Карасев

Сегодня Меркурий и Юпитер находятся в противостоянии. Это благоприятный аспект, который раскроет положительный потенциал обеих планет. Астрологи рассказали, что нужно сделать и чего делать не стоит, чтобы воспользоваться их силой по максимуму.

Сегодня очередной благоприятный день октября. Продолжайте идти к своим мечтам и не бойтесь совершать яркие поступки. Ваша судьба в ваших собственных руках, а Меркурий и Юпитер будут вашими проводниками в мир счастья.

Старайтесь сближаться с людьми

Сегодня категорически запрещено намеренно оставаться в уединении. Меркурий обретет силу, поэтому нужно всячески притягивать ее к себе. Для этого астрологи советуют как можно больше времени проводить с любимым человеком или друзьями, родственниками. Даже если вам нужно будет работать бок о бок с коллегами, это все равно будет благоприятно отражаться на удаче и настроении.

Если кто-то будет тянуться к вам и пытаться построить диалог, поделиться какой-то информацией или эмоциями, обязательно отвечайте взаимностью. С высокой вероятностью это поможет вам укрепить отношения, обрести дружбу или любовь.

Это прекрасное время для того, чтобы знакомиться с представителями противоположного пола, звать понравившегося человека на свидание. Можно флиртовать, признаваться в любви.

Всем тем, кто уже находится в отношениях стоит просить прощения за прошлые обиды. То же самое касается и родственников, друзей. Если в прошлом вы поступили бесчестно, грубо или плохо, обязательно признайте свои ошибки. Это улучшит вашу карму.

Сегодня можно и даже нужно полагаться на интуицию

Шестое чувство будет обострено из-за благоприятного воздействия Юпитера. Данная планета сделает нас мудрее, умнее и позволит соединиться c энергетическими потоками Вселенной. Мир для многих из нас станет более понятным и простым. Принимать решения тоже будет значительно проще, особенно в сложных и непонятных ситуациях.

Старайтесь самоутверждаться, но только не за счет других

Не нужно унижать других людей, чтобы возвыситься самим, ведь в таком случае падать в пропасть будет значительно неприятнее и больнее. Ни в коем случае не предавайте друзей и не показывайте свое превосходство. Если очень хочется кому-то что-то доказать, делайте это правильными поступками, исход которых не будет никому мешать жить.

Не обижайте тех, кто слабее, и защищайте таких людей от нападок со стороны. В день противостояния Меркурия и Юпитера астрологи настоятельно рекомендуют производить впечатление добрыми делами. Также можно чуть больше времени посвятить работе и делам, чтобы достичь больших высот в бизнесе и карьере.