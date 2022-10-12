. От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись внешность и статус Паулины Андреевой

Эксперты сравнивали русскую звезду с британской супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли: обе умело подбирали сногсшибательные наряды для красных ковровых дорожек. Если на мероприятии была Паулина Андреева, в прессе непременно появлялись восторженные отзывы о ее луках.

Дело совсем не в лести, просто Паулина Андреева может похвастаться безупречным вкусом и умением одеваться, ведь с первых выходов в свет заработала репутацию модницы.

Страсти к вычурным нарядам Паулина не питала, отдавая предпочтение элегантным платьям и строгим костюмам. В то же время звезда «Метода» умела носить откровенные и сексуальные вещи так, что лук не казался пошлым и вульгарным. Как же Андреевой удается всегда попадать точно в цель и сражать критиков наповал? 12 октября артистке исполняется 34, и мы рассказываем об эволюции ее стиля.

Без комплексов

Тинейджеры редко бывают самоуверенными и переживают из-за недостатков фигуры, а Паулина, которую, к слову, при рождении назвали Катей, относилась к себе с долей иронии. Впервые на сцене девочка появилась в спектакле «Волшебник Изумрудного города», вот только не в роли Элли, а в образе Страшилы.

«Главную героиню у нас могла сыграть только красавица-отличница. А у меня и внешность была нестандартная, и успеваемость средняя. Сказку ставили на английском, но реплик у меня было мало. Мама, конечно, переживала, что ее дочь играет пугало, а мне было все равно. В подростковом возрасте комплексы имелись, но это быстро прошло», — делилась Паулина в программе «Смак».

Сейчас рост в 175 сантиметров и необычная форма ушей актрисы — повод для комплиментов, но когда-то перед высокой девочкой, мечтавшей стать балериной, закрыли дорогу в танцевальную студию. Андреева обожала читать и легко выражала мысли на бумаге, поэтому решила, что раз примой ей не быть, стоит попытать счастья на журфаке. Там-то она и превратилась в Паулину.

По Сети гуляет снимок 16-летней Андреевой у барной стойки в ночном клубе, по которому можно сделать два вывода: что во-первых, к пластике актриса точно не прибегала, а во-вторых, уже тогда была уверенной в себе и привлекательной девушкой. Правда, до смелых стрижек и нарядов было еще далеко.

Чистый секс

Журналистика наскучила студентке спустя два года, и петербурженка поступила в московскую Школу-студию МХАТ. На третьем курсе девушка уже играла в спектакле Кирилла Серебренникова, ну а телезрители и кинокритики запомнили Паулину по роли певицы в «Оттепели»: саундтрек к сериалу артистка исполнила сама, доказав, что у нее не только яркая внешность, но и притягательный тембр голоса.

Как она тогда выглядела, мы отлично помним: ретро-прическа, стрелки, чувственные губы, подведенные красной помадой. Неудивительно, что после эффектного появления в сериале режиссеры все чаще звали Андрееву в кино. Например, дерзкий и нарочито сексуальный образ достался брюнетке в «Саранче».

Еще до триумфа «Оттепели» актрису взяли в МХТ имени Чехова, правда, сотрудники театра сеяли сплетни, что в труппу Паулина попала только благодаря протекции Владимира Машкова. О любовной связи артистов шепталась и съемочная группа фильма «Григорий Р.»: мол, ночевала Паулина Андреева не в петербургской квартире родителей, а в «Астории» в номере режиссера. А еще поговаривали, что пара встречалась в пиццерии около дома Владимира Львовича.

Даже если интрижка была, вскоре этой истории пришел конец, а на горизонте появился новый герой. Увидев Паулину Андрееву в кружевном корсете в спектакле «№ 13D», Федор Бондарчук оказался под впечатлением. «Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила», — вспоминал режиссер в программе «Кино в деталях».

Отметим, что на сцене Паулина раскрепощалась и могла позволить себе смелые наряды: боди, латексный костюм. В реальной же жизни актриса одевалась довольно скромно, хотя и элегантно — серые или черные юбки ниже колена, свитеры оверсайз, кожаная куртка классического кроя.

В 2015-м поклонники заподозрили брюнетку в романе с Константином Хабенским, ведь тогда Паулина перевоплотилась в помощницу Родиона Меглина в «Методе». Образ Есении понравился зрителям: решительная, притягательная и дерзкая девушка с минимумом макияжа на лице и любовью к удобной одежде зацепила поклонников. А затем подтвердилось, что покорила она не только публику, но и Федора Бондарчука: после 25 лет брака режиссер разошелся с супругой Светланой и вскоре начал выходить в свет с молодой возлюбленной.

Королева красной дорожки

Теперь за Андреевой следили с еще большим интересом, ведь речь шла уже не просто о талантливой актрисе, а о невесте Бондарчука. Паулина сразу понравилась маме режиссера, да и его окружение приняло девушку благосклонно.

«С Паулиной меня познакомил Федя на одной из вечеринок «Кинотавра», — делился со «СтарХитом» дизайнер Денис Симачев. — У нее такой не русский типаж, я бы сказал, лос-анджелесский. Ей одинаково идут как элегантные дизайнерские платья в пол, так и простые майки с джинсами и кроссовками. Очень эффектная девушка. Худая, с длинными ногами. Она образец модельной внешности — хоть сейчас на подиум».

Дефилировать Паулина могла и на красных ковровых дорожках. На свой первый официальный выход в свет с Федором она надела черное платье с открытым плечом и пышной юбкой с разрезом от бедра. Модные критики остались довольны, но еще больше их впечатлил брючный костюм с пиджаком на голое тело, выбранный Андреевой для церемонии открытия ММКФ-2016.

Звание королевы стиля Паулина заслужила и в 2017-м, когда вышла на красную дорожку в белоснежном платье с разрезом на юбке. На церемонию закрытия ММКФ того года звезда выбрала наряд в стиле Кармен —рюши, цветочный принт, открытое плечо, кольца в ушах — и снова не прогадала.

В ноябре 2017-го Андреева избавилась от длинных волос, и мнения поклонников разделились: одни сочли стрижку «под мальчика» ошибкой, другие — похвалили звезду за смелый образ. После премьеры «Мифов» Молочникова хейтерам пришлось признать, что новая прическа Паулине к лицу: удачная укладка и кожаная куртка сделали лук завершенным.

Казалось, с каждым годом имидж актрисы становился все более совершенным. В 2019-м она предстала в Каннах в платье из черной тафты с корсетом, а на «Кинотавр» надела сногсшибательный полупрозрачный наряд. К слову, на фестивале в Сочи Паулина представляла режиссерскую работу «Плачу с вами», показывая, как выросла в творческом плане.

Эксперты активно заговорили о секретах безупречного стиля артистки: сам Александр Васильев удивился талантам Паулины. Дизайнеры подметили, что звезда предпочитала однотонные наряды, чаще всего выбирая черный, белый и серый цвета. Она умудрялась органично выглядеть как в брючных костюмах и платьях в пол, так и в полуспортивной одежде. Среди брендов Паулина выделяла Gucci, Louis Vuitton и Maison Bohemique. Именно основателей последней компании девушка называла главными помощниками, направлявшими ее на заре карьеры.

«Каждой актрисе требуется помощь в поиске своего имиджа, чтобы избежать фатальных стилистических коллапсов. Мне повезло, что я сразу оказалась в лучших руках», — подчеркивала звезда сериала «Метод».

Жена и мать

В сентябре 2019-го Паулина вышла замуж за Федора Бондарчука. К событию невесте понадобилось сразу два наряда: первый — с длинным шлейфом, фатой и невесомой органзой —вечером сменился коротким коктейльным платьем, в котором было удобно танцевать.

Почти сразу после бракосочетания разгорелись слухи о беременности Паулины. Опровергнуть их звезда смогла, появившись на «Кинотавре-2020» в подчеркивающем фигуру ассиметричном платье болотного цвета. Впрочем, нет дыма без огня: на несколько месяцев Паулина исчезла с радаров, а 2 марта 2021 года родила сына Ваню.

Впервые после рождения ребенка Андреева вышла в свет в июне, посетив церемонию вручения премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга». На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном брючном костюме, и хотя свободный крой скрывал фигуру, было понятно, что Паулина не поправилась.

Total black актриса выбрала и для посещения премьеры сериала «Вертинский», а вот на шестой день «Кинотавра» пришла в джинсах, футболке и пиджаке. К закрытию фестиваля Паулина подготовилась более тщательно, превратившись в роскошную диву в платье с декольте.

Андреевой с блеском удается все, за что она берется. Мастерски совмещая роли жены, матери и актрисы, Паулина продолжает восхищать публику стильными образами. Кроме того, артистка пробует себя в сценарном деле и уже достигла на этом поприще успеха, поработав над сериалом «Псих». Для звезды важно доказать, что она не просто жена Бондарчука и красивая женщина, но еще и самостоятельная творческая единица. И кажется, цель достигнута.