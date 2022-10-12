. Парень из Бразилии находит людей с улицы и помогает им вернуться к прежней жизни, начиная со смены их имиджа

Каждый из нас заслуживает лучшего в этой жизни. Но, к сожалению, не всем удаётся поймать свою счастливую звезду и жить припеваючи. Хорошо, что частенько находятся добряки, которые готовы добавить больше сахара в несладкую жизнь менее везучих людей, чем они сами.

Так, к примеру, парень из Бразилии по имени Леандро Матиас запустил замечательный проект, целью которого является помощь бездомным людям. И первое с чего начинает молодой человек — это смена их имиджа. Ведь даже незначительные изменения во внешности могут преобразить человека до неузнаваемости и придать ему больше уверенности в своих силах!

Здравствуй, новый человек!

Леандро Матиас — парикмахер из Бразилии, который прилагает все усилия, чтобы помочь бездомным людям. Парень старается выходить в город примерно три раза в неделю и находить на улицах людей, которые нуждаются в чьей-либо помощи. Хотя, как молодой человек сам признаётся, его благим намерениям верят далеко не все. Поэтому Матиас не раз получал отказ.

Подарок на день рождения в виде новой стрижки

Два разных человека

Новая Мария

Помимо отличной стрижки бразильской парикмахер предлагает бездомным новую и чистую одежду, вкусную еду и другие мелочи жизни, которые не всегда доступны всем.

Молодая девушка по имени Кэрол, которая мечтает вернуться в свой город

Из бездомного в модель

Бывали и такие случаи, когда Матиасу удавалось вернуть человека к нормальной жизни, в которой есть и постоянная крыша над головой, и еда в холодильнике, и работа, и даже любящая семья.

Из трудяги в стилягу

Почти под каждым фото Матиас перечисляет список вещей, в которых нуждается человек, и указывает всевозможные способы, как ему можно помочь. Например, это можно сделать лично, позвонив по указанному номеру телефона, либо перевести определённую сумму денег.

Иногда им просто нужна возможность

Например, эта бездомная пара пытается найти работу, чтобы приобрести свой дом и забыть про жизнь на улице навсегда.

Новая причёска ещё никому не помешала

Смена имиджа приносит маленькую, но всё же радость

Парикмахер из Бразилии считает своей миссией помогать тем, кто однажды оказался на улице. Парень не отрицает, что кому-то, возможно, неприятно иметь дело с людьми, которые не принимают ванну каждый день, но для него они особенные. И каждый раз, когда у него получается изменить их жизнь к лучшему, он становится одним из самых счастливых людей на этой Земле.

Это точно один и тот же человек?

Магия в руках парикмахеров и визажистов

Кардинальные изменения

Счастливая Мэри

Маркос в прошлом и Маркос в настоящем

Перемены к лучшему

Новые люди с улыбкой на лицах

Больше информации и преображений бездомных людей от бразильского парикмахера Леандро Матиаса можно найти здесь.