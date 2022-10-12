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Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как Жасмин «переписала любовь»

Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как Жасмин «переписала любовь»

10 лет артистка провела в браке с Вячеславом Семендуевым, до последнего скрывая от общественности, что супруг — тиран и агрессор. После пережитого встреча с заботливым и искренним Иланом Шором казалась благословением, но тут судьба подбросила Жасмин новые испытания.


Проблемы возникли в 2015-м, когда Национальный банк Молдовы нанял независимую американскую аудиторскую компанию для расследования мошенничества в Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, из которых исчез миллиард долларов. Изначально муж Жасмин был свидетелем по делу, но через год его задержали, обвинив в отмывании денег. В 2017-м Илана Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы, что семья бизнесмена назвала недоразумением.

Дело рассматривалось в апелляционной инстанции, а в 2019-м уехавший за границу Шор был объявлен в международный розыск. Все это время Жасмин поддерживала супруга и не сомневалась в его невиновности. Каково певице отстаивать честь избранника перед общественностью и объяснять детям, почему папа не прилетает домой? 12 октября звезде исполняется 45, а мы рассказываем о ее борьбе за семейное счастье.

Первая потеря

Росла Сара Манахимова, а именно так звучит настоящее имя Жасмин, в семье балетмейстера и дирижера. Хотя девочку окружали люди искусства, Сара мечтала не о покорении сцены, а о карьере филолога, поэтому штудировала книги по английскому. Манахимова планировала поступить в вуз в Махачкале, однако мама уговорили ее остаться в Дербенте и отучиться на медсестру — родителям эта профессия казалась залогом уверенности в завтрашнем дне.

Впоследствии Сара и ее старший брат Анатолий заключили, что мама не просто так не отпускала детей далеко: чувствовала, что ей недолго осталось быть с близкими. «Маме сделают операцию, а потом все будет хорошо», — говорил папа. Но рак распознали уже на последней стадии… Когда врачи вынесли приговор, нас стали готовить к самому худшему. Но подготовить к этому нельзя: мы даже осознать не могли, о чем идет речь, не хотели верить. И все произошло очень быстро... Невозможно передать, что потом с нами творилось: не знаю, что такое ад, но думаю, я в нем побывала. Горе мы все переживали по отдельности: я замкнулась в себе, как и брат, и папа... Даже спустя годы нельзя сказать, что боль от потери ушла, — она лишь притупилась, но мы с ней живем», — делилась певица.

Потеряв маму, Сара быстро повзрослела, и возможно, именно эта трагедия подтолкнула девушку к раннему браку: хотелось забыться, сменить обстановку, найти сильное плечо. Бизнесмен Вячеслав Семендуев увидел брюнетку на семейной фотографии, после чего попросил о встрече. Всего несколько месяцев прогулок под руку отделяли пару от свадьбы. Впоследствии Жасмин признавалась, что тогда не понимала: за такой короткий срок невозможно по-настоящему узнать человека…

Брак с абьюзером и успех на сцене

Еще в медицинском колледже Сара поняла, что ее призвание — сцена. Староста группы участвовала в КВН и буквально перепела соперников из музыкального училища. В стремлении развиваться в творчестве в дальнейшем артистку поддержал первый муж.

Несмотря на то, что в 1997-м на свет появился сын супругов Миша, Вячеслав не хотел, чтобы жизнь Сары ограничивалась ведением хозяйства и воспитанием ребенка. Молодая мама занималась вокалом с преподавателем «Гнесинки», а затем бизнесмен познакомил жену с композитором Владимиром Матецким. Он-то и посоветовал певице взять псевдоним Жасмин, ассоциирующийся с именем диснеевской принцессы.

В 1999-м артистка выпустила первый клип «Так бывает», а ее следующая композиция «Долгие дни» стала хитом и обеспечила вокалистке премию «Золотой граммофон». За этим успехом последовал выпуск дебютного альбома, а потом и релиз синглов «Перепишу любовь» и «Головоломка».

Позитивные песни «Дольче Вита», «Самый любимый», «Капля лета» создавали впечатление, что в жизни артистки все прекрасно. Она получала награды MTV, давала сольные концерты, играла в мюзикле, гастролировала. И только в 2006-м, после 10 лет брака, вскрылось, что в семье Жасмин не все в порядке. Тот человек, что так поддерживал исполнительницу и финансово, и морально, оказывается, поднимал на хрупкую женщину руку.

Скрывать информацию о домашнем насилии стало невозможно, когда артистка угодила в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Против Семендуева выдвинули обвинения по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Нанесение побоев» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«Я молчала и терпела до последнего. Я вышла замуж в 18 лет и не знала, как правильно реагировать на поведение супруга… Мне казалось, что пройдет время — и мы сможем все уладить, он изменится. При этом я понимала, что так быть не должно, — признавалась Жасмин. — Ведь у моих родителей я наблюдала совсем другую историю. Как все, мама с папой иногда ссорились, но при этом я видела: они уважают друг друга, безумно любят».

Дело на Семендуева с подачи певицы закрыли, взамен она получила развод и опеку над сыном. «С бывшим супругом мы не общаемся, но на ребенке это не должно отражаться. Я всегда Мише говорила: «Самые главные люди в твоей жизни — родители». И никогда не запрещала сыну видеться с отцом», — подчеркивала Жасмин.

Новая любовь

После развода певице не хотелось серьезных отношений, тем более что первостепенной задачей стало обеспечить ребенка. Артистка с головой ушла в работу, чтобы поскорее сменить съемную квартиру на собственную. Жизнь била ключом: участие в проекте «Две звезды», съемки в клипах и мюзиклах.

Все изменилось, когда звезду пригласили выступить на благотворительном концерте в Кишиневе, организатором которого был предприниматель Илан Шор. Бизнесмен подошел к певице после выступления, представился и обмолвился, что если Жасмин понадобится какая-то помощь — он к ее услугам.

Они начали созваниваться и подолгу говорили обо всем на свете. Впоследствии Шор откровенничал, что влюбился с первого взгляда, однако исполнительница отказывалась это замечать. На комплименты и признания Жасмин реагировала холодно: боялась снова довериться мужчине и все время искала подвоха. Порой артистке казалось, что они совсем не подходят друг другу: Илан мог закатить сцену ревности, а работа второй половины вызывала у него паранойю.

«Его раздражало, что я на сцене, мной восхищаются, поклонники дарят цветы, — поясняла Жасмин. — Меня же это расстраивало: «Как ты можешь, я такой честный, искренний человек!» А он: «Я никому не верю, как в бизнесе!» Тогда я говорила: «Все, у нас ничего не получится». Мы расставались, но Илан всегда звонил первым. Мне нравилось, что он внимательный, романтичный, заботливый, цветы дарил при каждой встрече — я никогда не встречала такого мужчину… И боялась, что когда выйду замуж, все закончится. Мне так хотелось, чтобы конфетно-букетный период длился вечно!»

К счастью, опасения не оправдались: после роскошной свадьбы романтика не исчезла из отношений. Илан продолжал дарить возлюбленной цветы, устраивать сюрпризы и даже вторую свадьбу: спустя три года супруги поженились на Мальдивах. Особый восторг от церемонии испытала двухлетняя дочка пары Маргарита, которую прокатили в повозке, украшенной цветами и кокосами. В 2016-м семья стала еще больше — на свет появился сын Мирон.

Арест

Поклонники радовались за кумира: наконец-то Жасмин получила заботливого и любящего мужчину, которого заслуживала. Но семь лет назад над Иланом сгустились тучи: бизнесмена связали с кражей миллиарда долларов из трех кишиневских банков.

Шор сотрудничал со следствием и подробно описал хронологию коррупционных действий молдавского политика Владимира Филата. В 2016-м бывшего премьер-министра Молдавии приговорили к девяти годам тюрьмы, но затем по делу о мошенничестве и отмывании денег задержали самого Илана. Из-за переживаний бизнесмена беспокоили проблемы с сердцем, и сложно даже представить, в каком стрессе пребывали его близкие.

Жасмин была уверена в невиновности мужа и называла происходящее недоразумением и спланированной акцией, нацеленной на то, чтобы опорочить бизнесмена. Адвокат Шора сетовал, что его клиента вызвали на допрос, а вместо этого заключили под стражу. В 2017-м Илана приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении.

Приговор обжаловали, а до вынесения окончательного вердикта Шора отпустили на свободу под судебный контроль. В 2019-м предприниматель покинул Молдавию, тем самым нарушив запрет на выезд из страны. Вскоре бизнесмена объявили в международный розыск, однако это не изменило отношения к нему жены.

«У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: «Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?» Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!» — делилась исполнительница со «СтарХитом».

Не опуская рук

Пандемия коронавируса не обошла стороной близких Жасмин. Недуг перенесла сама певица, у ее сына Мирона пошло осложнение на почки. Сильнее всего болезнь ударила по старшим членам семьи: 13 августа умерла бабушка, а спустя два дня — и папа звезды. «Судьба словно испытывает вас, держитесь!» — поддерживали артистку подписчики.

Жасмин редко комментировала личную жизнь, а вопросы о том, куда пропал муж, считала бестактными. Однако в прошлом году звезда опубликовала фото с супругом и поздравила его с годовщиной свадьбы, дав окружающим понять, что в ее браке по-прежнему царят любовь и понимание. «Наша первая с любимым круглая дата — 10 лет совместной жизни. Выпала на Йом Кипур (в иудаизме день покаяния и отпущения грехов), и это удача. Сутки строгого поста без еды и воды приносят осознание, какие мы на самом деле счастливые, как принимаем все это за данность, забывая благодарить судьбу, — писала в микроблоге певица. — И я благодарю судьбу за эти наши 10 лет, за множество счастливых дней, за наших детей, за все прекрасное, что уже было и еще будет».

В начале года на вопрос, почему она так редко показывает супруга, Жасмин ответила подписчикам, что муж много работает, и ему не до фотосессий. Вскоре пользователи Сети уже муссировали сплетни о том, что певица переехала с детьми в Израиль на фоне непростой политической ситуации в мире. Как оказалось, звезда всего лишь летала в отпуск к родственникам, а кроме того, навещала могилу похороненного за границей отца.

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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