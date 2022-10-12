. Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

Новой волны мобилизации в России нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Комментируя высказывания губернаторов, он отметил, что надо у каждого главы региона узнавать, что он имеет в виду.

Напомним, в понедельник, 10 октября, о «выполнении первого этапа» отчитались в Курской области — видеозапись оперативного совещания администрации региона была опубликована на ее странице в соцсети «ВКонтакте». А во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что местные призывные комиссии начали исполнять «новое мобилизационное задание».

Главы регионов и чиновники, заявившие об «окончании первого этапа мобилизации», скорее всего, перепутали «второй этап» с приходом нового мобилизационного задания. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Пескова, ошибки в мобилизационной системе заметили все, будут приниматься меры по ее приведению в порядок. Официальный представитель Кремля напомнил о словах президента Владимира Путина на эту тему. «Путин сказал, что, если бы мы этого не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведения в порядок этой системы», — сказал Песков.