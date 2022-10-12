. Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет

Новой волны мобилизации в России нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».  Комментируя высказывания губернаторов, он отметил, что надо у каждого главы региона узнавать, что он имеет в виду.

Напомним, в понедельник, 10 октября, о «выполнении первого этапа» отчитались в Курской области — видеозапись оперативного совещания администрации региона была опубликована на ее странице в соцсети «ВКонтакте». А во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что местные призывные комиссии начали исполнять «новое мобилизационное задание».

Главы регионов и чиновники, заявившие об «окончании первого этапа мобилизации», скорее всего, перепутали «второй этап» с приходом нового мобилизационного задания. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Пескова, ошибки в мобилизационной системе заметили все, будут приниматься меры по ее приведению в порядок. Официальный представитель Кремля напомнил о словах президента Владимира Путина на эту тему. «Путин сказал, что, если бы мы этого не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведения в порядок этой системы», — сказал Песков. 

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Примадонна поет дифирамбы Земфире: «Личность! Талант! Как ребенок ранима, но несгибаема»
Примадонна поет дифирамбы Земфире: «Личность! Талант! Как ребенок
Нейросеть показала, как могли выглядеть герои "Властелина колец" в детстве (9 фото)
Нейросеть показала, как могли выглядеть герои "Властелина
Строители бункеров рассказали о спросе в России
Строители бункеров рассказали о спросе в России
Хирург раскрыл, почему Семенович поправилась на 10 килограммов после липосакции
Хирург раскрыл, почему Семенович поправилась на 10 килограммов после
В Польше поддержали идею размещения американского ядерного оружия
В Польше поддержали идею размещения американского ядерного оружия
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Налоговая начнет делиться с Минобороны информацией о мобилизованных
Налоговая начнет делиться с Минобороны информацией о мобилизованных
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о беременности
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко сообщила о беременности
С сайта Минцифры пропал список аккредитованных IT-компаний
С сайта Минцифры пропал список аккредитованных IT-компаний
Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного старта игры
Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России
Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после российских ударов
В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и не только
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали свыше 840 тысяч человек
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело

Еще по теме

В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
В Кремле заявили, что речь о мобилизации в России сейчас не идет
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации