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Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок

Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынокВ Pfizer признали отсутствие тестов вакцины на передачу вируса перед выпуском на рынок

Глава по международным развитым рынкам Pfizer Джанин Смолл заявила, что фармацевтическая компания не знала, предотвращает ли ее вакцина от коронавирусной инфекции передачу вируса, когда начала распространять препарат по всему миру. О том, что вакцина не проходила соответствующие тесты, она сказала в ходе дачи показаний перед парламентом Европейского союза, передает News.com.au.

Смолл предстала перед парламентом от имени генерального директора Pfizer, доктора Альберта Бурла, которого ранее вызвали на слушания. Депутат Европарламента от Нидерландов Роб Роос спросил, была ли протестирована вакцина Pfizer от коронавируса на остановку передачи вируса до того, как она вышла на рынок. Отмечается, что он попросил дать «ясный» и «прямой» ответ.

«Нет», — призналась Смолл, добавив в свое оправдание, что компания должна была «двигаться со скоростью науки». Также Смолл Смолл отметила, что Бурла хорошо понимал глобальную потребность в вакцине. По ее словам, в результате Pfizer потратила два миллиарда долларов на исследования, разработку и производство препарата в условиях риска, «чтобы гарантировать, что компания сможет помочь в борьбе с пандемией».

В свою очередь Роос заявил, что миллионы людей во всем мире были вынуждены сделать прививку из-за мифа о том, что «вы делаете это для других». Он подчеркнул, что «это оказалось дешевой ложью» и потребовал разоблачить фармацевтическую компанию.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом во второй раз. Глава Pfizer отметил, что не успел получить новой бустерной дозы вакцины из-за рекомендации Центра по контролю за заболеваниями США дожидаться не менее трех месяцев с момента последнего заболевания коронавирусом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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