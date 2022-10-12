. Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день релиза

Вадим Карасев





Игра Phantom Abyss, которая вышла в раннем доступе на PC в июне 2021 года, скоро доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Об этом разработчики сообщили сегодня, объявив вместе с тем о планах добавить проект в подписку Game Pass в день релиза на Xbox. Сама игра выйдет на консолях Microsoft уже на следующей неделе — 20 октября.

Phantom Abyss — это игра с асинхронным мультиплеером, в котором игроки должны искать священные реликвии в процедурно сгенерированных храмах с ловушками. При этом, игроки имеют возможность видеть ошибки других искателей приключений.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Phantom Abyss, который приурочили к анонсу версии проекта для консолей Xbox.

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