. По уголовному делу о теракте на Крымском мосту задержали 8 человек

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в среду, 12 октября в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает РИА «Новости«.

По уголовному делу о теракте задержаны 8 человек: 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, следует из сообщения. Всего в ФСБ установили 12 участников подготовки террористического акта на Крымском мосту.

В ФСБ уточнили, что взрывное устройство было скрыто в рулоны с пленкой, взрывчатку отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. «Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе», — сообщили в ЦОС.

Отмечается, что к организации переправки груза были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени „Леван“ и гражданин Армении Терчанян Артур.

7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Злоба и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены. Были изготовлены документы, что получателем груза является несуществующая фирма в Республике Крым.

»В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 г в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв», — говорится в сообщении

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался проезжающий грузовик, что привело к разрушению двух автомобильных пролетов. В результате взрыва также загорелись вагон-цистерны с топливом на железнодорожной части моста, оказалась повреждена часть железнодорожного полотна. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с Президентом Владимиром Путиным заявил, что подрыв моста организовали спецслужбы Украины при помощи российских и иностранных граждан. Президент назвал случившееся «терактом против гражданской инфраструктуры РФ».