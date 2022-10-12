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Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеют силу

Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеют силу

В церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября, запреты и молитвы, обращенные к Святой Богоматери, имеют особое значение и силу. В этот день Мать Богородица слышит каждого, кто к ней обратится. Особенно это касается женщин. А приметы могут рассказать, какой ожидать погоды в ближайшее время.

Существовали ли ограничения 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы

Церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы православные отмечают 14 октября. Его считают одним из 12 больших и очень значимых торжеств в христианстве. Этот день особенный, потому что Матерь Божья слышит все мольбы и помогает исполнять заветные желания. Особенно она покровительствует женщинам, как хранительницам семейного очага, любви и счастья.


В этот день наши предки старались придерживаться строгих запретов, боясь проявить неуважение к Богородице и навлечь на свой дом несчастья.

Не разрешалось вступать в конфликты и ссоры, произносить матерные слова, проклинать и завидовать чужому счастью. Все это считалось большим неуважением к Пресвятой Богородице. Уныние и грусть, а также претензии к судьбе и перекладывание вины на другого человека в этот день не приветствовались. Если человек не ценит то, что имеет, то это можно легко потерять. Считалось большим грехом, если человек в этот день позволял себе употребление алкоголя, курил, переедал, принимал наркотические вещества. На Покров нельзя было давать в долг и брать взаймы — это могло очень сильно повлиять на финансовое положение в дальнейшем и привести к нищете. В этот день не принято было убирать, стирать, шить, затевать или продолжать ремонтные работы, трудиться в саду и на огороде. Также нельзя было стричь волосы или кардинально что-то в себе менять. Все это было пустым делом и могло вызвать недовольство святых. Нельзя в этот день отказывать в милости или в помощи, если человек ее просит, и тогда финансовые неудачи не будут преследовать семью.


Как нужно провести 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы, чтобы привлечь счастье

Поскольку праздник Покрова Пресвятой Богородицы считают одним из самых больших среди других церковных мероприятий, то провести его нужно спокойно, посвящая очищению души и молитве к Богу.


Лучше в этот день посетить церковь и отстоять праздничную службу. Там можно помолиться Пресвятой Богородице и попросить у нее помощи для семьи и детей.

Если не получается посетить церковь, то можно и дома помолиться перед иконой. Главное, чтобы молитва была искренняя, а просьба приносила только добро.


В этот день принято помогать всем, кто попросит об этом. Тогда все добро вернется в 10-кратном размере этому человеку. Незамужние девицы 14 октября обычно просят послать им доброго и щедрого жениха, счастье и любовь в семье, детей.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

Приметы в старину очень помогали и облегчали жизнь. Ведь они могли предсказать не только возможные изменения в погоде, но и подсказать, какой урожай будет в будущем году и какие перемены могут ожидать в жизни.


По погоде на 14 октября судили, какой ожидать зимы:

  • можно было готовиться к теплой зиме, если на Покров дуб и береза полностью сбросили свою листву;
  • если на Покров дует ветер в северном или восточном направлении, то следует ожидать морозную зиму;
  • до 14 октября журавли уже улетели в теплые края, значит зима придет рано и будет морозной;


  • первый снег, выпавший на Покров 14 октября, мог повториться и на Дмитриев день 8 ноября;
  • дождь в этот день предсказывался затянувшуюся ненастную погоду;
  • ясная и теплая погода на Покров предсказывала затяжную осень и отсутствие снега на 21 ноября (Михайлов день).

На Покров Пресвятой Богородицы 14 октября большинство незамужних девиц молились о хорошем муже.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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