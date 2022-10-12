. Подборка удивительных и познавательных фотографий (14 фото)
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Подборка удивительных и познавательных фотографий (14 фото)

Это гриб Родотус дланевидный, его ещё называют Морщинистый персик.Наш мир многообразен и удивителен. Существует столько интересных творений природы и человека, о которых мы никогда не слышали и не видели. Предлагаем вам сделать познавательный перерыв и немного расширить свой кругозор в нашей подборке занимательных фотографий.

Это гриб Родотус дланевидный, его ещё называют Морщинистый персик


Раки из чистых вод лагуны Большого Барьерного рифа

Раки из чистых вод лагуны Большого Барьерного рифа
Меч Ханджа-но-Онтачи в храме Хананока Хатимангу в Японии

Меч Ханджа-но-Онтачи в храме Хананока Хатимангу в Японии
В Эйр-Масифе, Нигер, находятся два самых больших петроглифа животных в мире, называемые "Жирафы Дабу", датированные 8000 годом до нашей эры

В Эйр-Масифе, Нигер, находятся два самых больших петроглифа животных в мире, называемые "Жирафы Дабу", датированные 8000 годом до нашей эры
Древняя медина в Фесе (Марокко), вид сверху

Древняя медина в Фесе (Марокко), вид сверху
Фиктивная тюрьма в начальной школе Гонконга для обучения детей навыкам соблюдения законов

Фиктивная тюрьма в начальной школе Гонконга для обучения детей навыкам соблюдения законов
Лофотенские острова, Норвегия

Лофотенские острова, Норвегия
Художник мистер Дудл провел два года, покрывая узорами каждый сантиметр своего дома, работая с 900 литрами эмульсии, 401 баллончиком с аэрозольной краской, 286 баллончиками с краской для рисования и 2296 ручками

Художник мистер Дудл провел два года, покрывая узорами каждый сантиметр своего дома, работая с 900 литрами эмульсии, 401 баллончиком с аэрозольной краской, 286 баллончиками с краской для рисования и 2296 ручками
Это кладбище вымершего народа Бо, который был этническим меньшинством Сычуани и Юньнани в Китае. Около 100 деревянных гробов были прикреплены к кольям, вбитым в скалу

Это кладбище вымершего народа Бо, который был этническим меньшинством Сычуани и Юньнани в Китае. Около 100 деревянных гробов были прикреплены к кольям, вбитым в скалу
Симпатичный робот из Японии, способный вместить четыре человека

Симпатичный робот из Японии, способный вместить четыре человека
Колоссальная статуя короля Тутанхамона, отреставрированная в Восточном институте Чикагского университета, 1935 год

Колоссальная статуя короля Тутанхамона, отреставрированная в Восточном институте Чикагского университета, 1935 год
Укус ястребиной осы, убийцы тарантулов, самый болезненный в мире. Боль от укуса изнурительная и мучительная, и человек полностью теряет координацию движений

Укус ястребиной осы, убийцы тарантулов, самый болезненный в мире. Боль от укуса изнурительная и мучительная, и человек полностью теряет координацию движений
Гроздь розового хрусталя на самом деле является солью! Эта розовая соль сформировалась в целые и неповрежденные кристаллы

Гроздь розового хрусталя на самом деле является солью! Эта розовая соль сформировалась в целые и неповрежденные кристаллы
Эта мозаика была сделана Гэри Дростлом для небольшого общественного сада в Кройдоне, графство Суррей, Великобритания, в 1996 году. Она была выполнена из стеклокерамической плитки и выиграла международный конкурс в 1997 году

Эта мозаика была сделана Гэри Дростлом для небольшого общественного сада в Кройдоне, графство Суррей, Великобритания, в 1996 году. Она была выполнена из стеклокерамической плитки и выиграла международный конкурс в 1997 году
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По материалам: триникси

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