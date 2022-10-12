. Подборка удивительных и познавательных фотографий (14 фото)

Вадим Карасев

Наш мир многообразен и удивителен. Существует столько интересных творений природы и человека, о которых мы никогда не слышали и не видели. Предлагаем вам сделать познавательный перерыв и немного расширить свой кругозор в нашей подборке занимательных фотографий.Это гриб Родотус дланевидный, его ещё называют Морщинистый персикРаки из чистых вод лагуны Большого Барьерного рифаМеч Ханджа-но-Онтачи в храме Хананока Хатимангу в ЯпонииВ Эйр-Масифе, Нигер, находятся два самых больших петроглифа животных в мире, называемые "Жирафы Дабу", датированные 8000 годом до нашей эрыДревняя медина в Фесе (Марокко), вид сверхуФиктивная тюрьма в начальной школе Гонконга для обучения детей навыкам соблюдения законовЛофотенские острова, НорвегияХудожник мистер Дудл провел два года, покрывая узорами каждый сантиметр своего дома, работая с 900 литрами эмульсии, 401 баллончиком с аэрозольной краской, 286 баллончиками с краской для рисования и 2296 ручкамиЭто кладбище вымершего народа Бо, который был этническим меньшинством Сычуани и Юньнани в Китае. Около 100 деревянных гробов были прикреплены к кольям, вбитым в скалуСимпатичный робот из Японии, способный вместить четыре человекаКолоссальная статуя короля Тутанхамона, отреставрированная в Восточном институте Чикагского университета, 1935 годУкус ястребиной осы, убийцы тарантулов, самый болезненный в мире. Боль от укуса изнурительная и мучительная, и человек полностью теряет координацию движенийГроздь розового хрусталя на самом деле является солью! Эта розовая соль сформировалась в целые и неповрежденные кристаллыЭта мозаика была сделана Гэри Дростлом для небольшого общественного сада в Кройдоне, графство Суррей, Великобритания, в 1996 году. Она была выполнена из стеклокерамической плитки и выиграла международный конкурс в 1997 году