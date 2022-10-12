. Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве

Певица Кристина Орбакайте поделилась видео, запечатлевшись в стенах «Мосфильма». Несмотря на то, что 51-летняя певица часто путешествует между Россией и Америкой, где живет и работает ее супруг Михаил Земцов с 10-летней дочерью Клавдией, разрываясь на две страны, переезд в США в нынешнее время поклонники бы ей не простили. Слухи об окончательной эмиграции Кристины появляются довольно часто. Однако артистка старается не комментировать все эти домыслы о себе и призывает всех доверять публикациям лишь в ее личном блоге. Еще пару дней назад она выступала в Крыму в люксовом отеле Mriya Resort & SPA, который расположен на ЮБК. И исполняла для гостей вечера свои самые известные хиты. А теперь артистка вернулась в столицу. Орбакайте поделилась с подписчиками видео, сделанным в стенах «Мосфильма». Она прошлась летящей походкой мимо съемочных павильонов в очень стильном образе. Парящая юбка-миди с алыми строчками, полупрозрачный черный топ, грубые кожаные ботинки с ярким принтом, красная помада и такая же яркая сумка Gucci.Чтобы не выслушивать негатив подписчиков, певица решила закрыть возможность оставлять комментарии под ее постом и поставила два смайлика — красные сердечки. Поклонники певицы рады таким новостям. Главное, что она вслед за мамой не уехала за границу. Да и к тому же ее возвращение значит, что в театре «Современник» все же состоится спектакль с ее участием. Кстати, вслед за звездной бабушкой уже уехал старший внук и сын Орбакайте — Никита Пресняков. На третий день после объявления о мобилизации он пересек границу с Эстонией. Имея гражданство Литвы музыкант беспрепятственно оказался в другой стране — это возможно только с европейским паспортом. Никита пересек границу страны на одном из пешеходных пограничных постов, потому что не хотел стоять в автомобильных очередях.