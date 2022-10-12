. Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве

Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве

Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве
Певица Кристина Орбакайте поделилась видео, запечатлевшись в стенах  «Мосфильма». Несмотря на то, что 51-летняя певица часто путешествует между Россией и Америкой, где живет и работает ее супруг Михаил Земцов с 10-летней дочерью Клавдией, разрываясь на две страны, переезд в США в нынешнее время поклонники бы ей не простили. Слухи об окончательной эмиграции Кристины появляются довольно часто. Однако артистка старается не комментировать все эти домыслы о себе и призывает всех доверять публикациям лишь в ее личном блоге. Еще пару дней назад она выступала в Крыму в люксовом отеле Mriya Resort & SPA, который расположен на ЮБК. И исполняла для гостей вечера свои самые известные хиты. А теперь артистка вернулась в столицу. Орбакайте поделилась с подписчиками видео, сделанным в стенах «Мосфильма». Она прошлась летящей походкой мимо съемочных павильонов в очень стильном образе. Парящая юбка-миди с алыми строчками, полупрозрачный черный топ, грубые кожаные ботинки с ярким принтом, красная помада и такая же яркая сумка Gucci.
Чтобы не выслушивать негатив подписчиков, певица решила закрыть возможность оставлять комментарии под ее постом и поставила два смайлика — красные сердечки. Поклонники певицы рады таким новостям. Главное, что она вслед за мамой не уехала за границу. Да и к тому же ее возвращение значит, что в театре «Современник» все же состоится спектакль с ее участием. Кстати, вслед за звездной бабушкой уже уехал старший внук и сын Орбакайте — Никита Пресняков. На третий день после объявления о мобилизации он пересек границу с Эстонией. Имея гражданство Литвы музыкант беспрепятственно оказался в другой стране — это возможно только с европейским паспортом. Никита пересек границу страны на одном из пешеходных пограничных постов, потому что не хотел стоять в автомобильных очередях.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

Последние новости

Гребля с камерой 360 градусов
Гребля с камерой 360 градусов
Свадебные приметы наших предков: как узнать идеальный день для свадьбы в октябре 2022 года
Свадебные приметы наших предков: как узнать идеальный день для
Суд отклонил апелляцию солиста «Курары» по делу о дискредитации российской армии
Суд отклонил апелляцию солиста «Курары» по делу о дискредитации
Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с Activision Blizzard
Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с
Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как Жасмин «переписала любовь»
Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как
Шутящий жестко о России Максим Галкин* надеется, что его юмор лечит
Шутящий жестко о России Максим Галкин* надеется, что его юмор лечит
Описаны возможные последствия диверсии на «Турецком потоке»
Описаны возможные последствия диверсии на «Турецком потоке»
Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве
Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама
Максим Галкин посмеялся над своими маленькими гонорарами
Максим Галкин посмеялся над своими маленькими гонорарами
Леонид Агутин стал самым востребованным певцом
Леонид Агутин стал самым востребованным певцом
Маргарита Симоньян рассказала об отмене налогов
Маргарита Симоньян рассказала об отмене налогов
В Швеции отменили этам Кубка мира по фристайлу из-за энергетического кризиса
В Швеции отменили этам Кубка мира по фристайлу из-за энергетического

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после российских ударов
В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и не только
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали свыше 840 тысяч человек
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело

Еще по теме

Завершение летних каникул: последние фотозаметки Кристины Орбакайте с семейного отдыха во Франции
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами
Кристина Орбакайте опубликовала семейное фото с мужем и дочерью
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой в Юрмале