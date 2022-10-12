"Полголовы не было": Марина Африкантова о тяжелой травме ее матери после ДТП
57-летняя Татьяна Африкантова прославилась среди поклонников "Дома-2", придя на реалити-шоу вслед за своей дочерью Мариной. Недавно с пожилой женщиной произошел несчастный случай. Ее дочь откровенно рассказала о страшном ДТП.
Татьяна Африкантова чудом осталась в живых, попав в ДТП в конце сентября. Получившая тяжелую травму головы в Туапсе женщина в настоящее время находится под неустанным вниманием медиков.
"29 сентября мама попала в аварию и сильно поранила голову. Я бросила все дела, прилетела сразу сюда. Поддерживаю ее как могу, отвлекаю. Ни на секунду не показываю, что мне грустно. Только боевой настрой. Говорю мамочке, мол, прорвемся, ты сильная, ты в надежных руках! В моих глазах она всегда очень сильная боевая женщина! Правда, не в этот раз", - рассказала Марина Африкантова.
З4-летняя звезда "Дома-2" призналась, что ее поедают нехороши мысли - порой накрывает сильная тревога, и она начинает плакать.
Тем не менее состояние Татьяны Африкантовой потихоньку налаживается. Телезвезде уже сняли швы.
"Страх брал над собой вверх — только я знала, что у мамы под повязкой. От этого становилось еще страшней, ведь я не могла это ни с кем обсудить, потому что понятие "полная жесть" у всех разное. Но я молчала, мама просила вообще не говорить, что я видела на фото. Я держала язык за зубами. 10 дней прошло — стало легче! Мозг на самом деле может все выдержать и пережить. Вчера мамочке сняли швы. В среду снимут повязку. Мы заказали специальный пластырь, он поможет убрать шрам с лица. Прорвемся! Главное жива, здорова, нужно благодарить Бога! Все могло бы быть намного хуже", - цитирует Марину "СтарХит".
Отец Марины Африкантовой оказался в реанимации
Несколько лет назад отец Марины Африкантовой оказался в реанимации в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.