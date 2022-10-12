. "Полголовы не было": Марина Африкантова о тяжелой травме ее матери после ДТП

Вадим Карасев

57-летняя Татьяна Африкантова прославилась среди поклонников "Дома-2", придя на реалити-шоу вслед за своей дочерью Мариной. Недавно с пожилой женщиной произошел несчастный случай. Ее дочь откровенно рассказала о страшном ДТП.

Татьяна Африкантова чудом осталась в живых, попав в ДТП в конце сентября. Получившая тяжелую травму головы в Туапсе женщина в настоящее время находится под неустанным вниманием медиков.



"29 сентября мама попала в аварию и сильно поранила голову. Я бросила все дела, прилетела сразу сюда. Поддерживаю ее как могу, отвлекаю. Ни на секунду не показываю, что мне грустно. Только боевой настрой. Говорю мамочке, мол, прорвемся, ты сильная, ты в надежных руках! В моих глазах она всегда очень сильная боевая женщина! Правда, не в этот раз", - рассказала Марина Африкантова.

З4-летняя звезда "Дома-2" призналась, что ее поедают нехороши мысли - порой накрывает сильная тревога, и она начинает плакать.

Я проводила с мамой в больнице по 5-6 часов, и уже после, когда вечером шла в отель, давала волю эмоциям. Мне было очень жалко маму. Врачи показали мне ее рану на фото. Я чуть в обморок не упала, это даже еще хуже, чем я себе представляла. Я такого никогда не видела ! На фото полголовы не было, обширная скальпированная рана. До сих пор не понимаю, как врачи это все промывают от грязи и сшивают.

Тем не менее состояние Татьяны Африкантовой потихоньку налаживается. Телезвезде уже сняли швы.

"Страх брал над собой вверх — только я знала, что у мамы под повязкой. От этого становилось еще страшней, ведь я не могла это ни с кем обсудить, потому что понятие "полная жесть" у всех разное. Но я молчала, мама просила вообще не говорить, что я видела на фото. Я держала язык за зубами. 10 дней прошло — стало легче! Мозг на самом деле может все выдержать и пережить. Вчера мамочке сняли швы. В среду снимут повязку. Мы заказали специальный пластырь, он поможет убрать шрам с лица. Прорвемся! Главное жива, здорова, нужно благодарить Бога! Все могло бы быть намного хуже", - цитирует Марину "СтарХит".

Отец Марины Африкантовой оказался в реанимации

Несколько лет назад отец Марины Африкантовой оказался в реанимации в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

Папа не любит врачей, почти никогда не посещает больницы. Всегда вел здоровый образ жизни, и проблем не было. В ту роковую ночь ему резко стало плохо: пульс подскочил до 152 ударов в минуту, он сильно покраснел. Мама вызвала скорую: врачи дали отцу таблетки и сделали укол, однако от госпитализации он отказался. Позже папе стало еще хуже. Во второй раз скорая ехала четыре часа! Отец оказался в реанимации, и доктор сказал, что он оказался на волоске от смерти. Если бы медлили дальше, ситуация была бы трагической. Хорошо, что успели. У папы была аритмия — работу сердца восстанавливали с помощью специального аппарата. Он провел в реанимации около недели.