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Популярный блогер ответил на слухи о романе с Ивлеевой

Популярный блогер ответил на слухи о романе с ИвлеевойБлогер Эльдар Джарахов заявил, что устал от слухов о романе с ведущей Анастасией Ивлеевой

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов ответил на слухи о том, что он состоит в романтических отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой. О том, что они с ведущей на самом деле являются друзьями, Джарахов рассказал в выпуске шоу «Вопрос Ребром», доступном на YouTube.

Джарахов заявил, что его утомили заявления о том, что он якобы влюблен в Ивлееву. По словам блогера, устав от этих слухов и решив обыграть их, он даже хотел поучаствовать в романтическом проекте «Сердце Ивлеевой», в котором ведущая будет искать вторую половинку. Однако впоследствии Джарахов передумал, так как не решил, как сделать свое появление в шоу смешным.

«Хватит шутить про то, что мне нравится Ивлеева. Она мне не нравится, я ее люблю. Но как братишку», — заключил герой шоу.

Ивлеева и Джарахов неоднократно снимались в совместных проектах. Помимо того, летом 2021 года они сделали парные татуировки. В январе 2022 года Джарахов также составил Ивлеевой и ее семье компанию на отдыхе в Мексике. В связи с этим в соцсетях регулярно возникают предположения о том, что они состоят в романтических отношениях.

Ранее Джарахов рассказал, что зарабатывает в месяц в среднем пять-шесть миллионов рублей. Он также описал источники дохода и то, куда в основном тратит деньги.

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По материалам: lenta.ru

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