. Приложение Apple Music доступно на Xbox, с фоновым воспроизведением музыки

Вадим Карасев





Приложение Apple Music стало доступно на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Еще пару лет назад пользователь Twitter ALumia_Italia, который отслеживает бэкенд Microsoft Store, сообщал о появлении страницы в цифровом магазине Xbox. Однако, только сейчас приложение стало доступно игрокам (страница в Microsoft Store), при этом на данный момент Mirosoft или Apple официально не объявили о его выпуске.

Как сообщают пользователи Reddit, которые уже опробовали приложение Apple Music на приставках Xbox, оно работает без нареканий, позволяя слушать музыку при наличии подписки. При этом, приложение, в том числе, воспроизводит музыку на консолях в фоновом режиме.





Отмечается, что приложение Apple Music на консолях позволяет выполнять многие действия, которые доступны в соответствующем мобильном приложении. Например, игроки могут с консоли создавать плейлисты, искать нужную музыку, смотреть клипы на большом экране.



