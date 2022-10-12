. Приложение Apple Music доступно на Xbox, с фоновым воспроизведением музыки
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Приложение Apple Music доступно на Xbox, с фоновым воспроизведением музыки

Приложение Apple Music доступно на Xbox, с фоновым воспроизведением музыки


Приложение Apple Music стало доступно на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Еще пару лет назад пользователь Twitter ALumia_Italia, который отслеживает бэкенд Microsoft Store, сообщал о появлении страницы в цифровом магазине Xbox. Однако, только сейчас приложение стало доступно игрокам (страница в Microsoft Store), при этом на данный момент Mirosoft или Apple официально не объявили о его выпуске.

Как сообщают пользователи Reddit, которые уже опробовали приложение Apple Music на приставках Xbox, оно работает без нареканий, позволяя слушать музыку при наличии подписки. При этом, приложение, в том числе, воспроизводит музыку на консолях в фоновом режиме.


Отмечается, что приложение Apple Music на консолях позволяет выполнять многие действия, которые доступны в соответствующем мобильном приложении. Например, игроки могут с консоли создавать плейлисты, искать нужную музыку, смотреть клипы на большом экране.



# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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