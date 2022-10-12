. Примадонна поет дифирамбы Земфире: «Личность! Талант! Как ребенок ранима, но несгибаема»

Новостные ленты переполнены сообщениями о том, что Алла Пугачева пришла на концерт к певице Земфире в Тель-Авиве. Сегодня Примадонна высказалась об общении с рокершей.

73-летняя Алла Пугачева стала почетным гостем на концерте певицы Земфиры в Израиле. Примадонна не скрывает, что уехала из России на Святую землю, где хорошо себя чувствует и имеет много друзей. А прошлый вечер она посвятила встрече с известной рокершей.

«Земфира! Личность! Талант! Она как ребенок ранима, но несгибаема. Браво», — написала Алла Борисовна, опубликовав совместную фотографию.

Исполнительница хита «Прости меня моя любовь» редко что публикует в социальных сетях, особенно сейчас, когда ей хочется молчать и говорить лишь по необходимости. Но тут она не удержалась и решила высказаться.

«Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала она.

Отметим, что певица Земфира уехала из России вместе с Ренатой Литвиновой. Они остановились в Париже, где у режиссера есть квартира в самом центре. В отличие от Земфиры, Рената не спешит делать громкие политические заявления и продолжает работать.

А вот певица выпустила несколько песен, где прямо высказала свою позицию относительно нынешних мировых событий. Недавно у нее также вышел мини-альбом, где есть песни, четко указывающие на ее депрессивное состояние.