Примадонна поет дифирамбы Земфире: «Личность! Талант! Как ребенок ранима, но несгибаема»
Новостные ленты переполнены сообщениями о том, что Алла Пугачева пришла на концерт к певице Земфире в Тель-Авиве. Сегодня Примадонна высказалась об общении с рокершей.
73-летняя Алла Пугачева стала почетным гостем на концерте певицы Земфиры в Израиле. Примадонна не скрывает, что уехала из России на Святую землю, где хорошо себя чувствует и имеет много друзей. А прошлый вечер она посвятила встрече с известной рокершей.
«Земфира! Личность! Талант! Она как ребенок ранима, но несгибаема. Браво», — написала Алла Борисовна, опубликовав совместную фотографию.
Исполнительница хита «Прости меня моя любовь» редко что публикует в социальных сетях, особенно сейчас, когда ей хочется молчать и говорить лишь по необходимости. Но тут она не удержалась и решила высказаться.
Отметим, что певица Земфира уехала из России вместе с Ренатой Литвиновой. Они остановились в Париже, где у режиссера есть квартира в самом центре. В отличие от Земфиры, Рената не спешит делать громкие политические заявления и продолжает работать.
А вот певица выпустила несколько песен, где прямо высказала свою позицию относительно нынешних мировых событий. Недавно у нее также вышел мини-альбом, где есть песни, четко указывающие на ее депрессивное состояние.