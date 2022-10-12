. Россиянам раскрыли действия при ограничениях в зарубежных браузерах

Вадим Карасев

Эксперт Бевза назвал действия при отказе зарубежных браузеров открывать российские сайты

Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза раскрыл действия в том случае, если популярные зарубежные браузеры прекратят отображать некоторые российские сайты из-за отсутствия необходимых сертификатов безопасности. Пути обхода ограничений он назвал «Известиям».

«Речь, причем пока гипотетически, идет не о том, что популярные браузеры могут перестать открывать все российские сайты, а лишь подписанные SSL-сертификатом от Национального удостоверяющего центра Минцифры России», — уточнил Бевза. Он подчеркнул, что по нынешней информации под подобные ограничения может попасть небольшое количество сайтов.

По словам IT-эксперта, в таком случае пользователь может принудительно заставить браузер отображать сайт без необходимого сертификата, однако тогда из-за использования протокола HTTP вместо HTTPS соединение будет небезопасным. При этом Бевза указал, что для использования важных ресурсов, к примеру, сайта банка, подобный способ не подходит. «Я просто поставил "Яндекс.Браузер" для тех российских сайтов, которые хотят от моего браузера российский сертификат. В остальном пользуюсь Chrome и Safari», — рассказал специалист.

Помимо того, на зарубежный браузер можно установить российский SSL-сертификат от Национального удостоверяющего центра Минцифры России, сообщил Бевза. Однако, по мнению эксперта, это более сложный способ, нежели установка браузера с сертификатом. «А еще можно пользоваться мобильными приложениями, для тех ресурсов, у которых они есть. Там сертификат уже установлен», — отметил он.

Ранее сообщалось, что проблемы с иностранными браузерами могут возникнуть у россиян из-за отсутствия у отечественных сайтов необходимых сертификатов безопасности. Уточнялось, что разработчики браузеров могут отозвать российские сертификаты, и в этом случае сервисы перестанут открывать сайты, подписанные этими сертификатами.