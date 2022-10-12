. Российские военные заявили о готовности идти в наступление в Запорожье

Вадим Карасев

Бойцы Вооруженных сил России заявили о готовности идти в наступление в Запорожской области

Российские военные заявили РИА Новости, что оборудовали линии обороны в Запорожье и готовы идти в наступление, когда поступит приказ.

«Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним», — рассказал один из военнослужащих.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут слабые точки в обороне, пытаются прорваться и деморализовать российских военных, однако те сильны духом. Украинские войска используют мины 120-го и более калибров, устаивают вылазки и провокации.

Боец рассказал о наличии угля, дров и буржуек, а также о строительстве блиндажей. Он подчеркнул, что его сослуживцы готовы к любым раскладам.

Ранее российские военные рассказали о работе противотанкового комплекса «Штурм-С» в ходе спецоперации на запорожском направлении. Бойцы хвалят его за скорость и точность. Он поражает дзоты фугасными ракетами, а бронетехнику — кумулятивными, он также способен работать по низколетящим воздушным целям, например, вертолетам.

