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Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен

Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
60-летняя ведущая Роза Сябитова рассказала о своей личной жизни. Сваха призналась, что не против романов с мужчинами. Однако от брака телеведущая отказалась. Звезда шоу «Давай поженимся!» посвящает себя заботе о внучке. В августе Ксения Сябитова впервые стала матерью. Она родила дочь от избранника, Максима Шевченко. Роза проводит с девочкой всё свободное время, даже собирает приданое на будущее. При этом главная сваха страны призналась, что находится в хорошем периоде своей жизни - делает всё, что ей хочется и нравится. Выходить замуж Роза не планирует. «Почему я не выхожу замуж? В этом периоде жизни у меня другие приоритеты. Мне достаточно моей профессии, что я помогаю женихам и невестам встретить свою вторую половинку. И делаю это уже на протяжении многих лет», — сказала теледива.
Она считает, что в ее возрасте нет идеального мужчины, а есть подходящие. Сябитова не хочет брать «кривое», тратить время на это ей неохота.  Соведущая Ларисы Гузеевой намерена стариться достойно, а не вносить смуту в слаженную семейную жизнь. Появление внучки еще больше сплотило ее близких. В такой ситуации новый спутник вряд ли будет к месту. «Если у меня появится мужчина, то я же понимаю, что он будет требовать много времени, внимания, любви, заботы. За ним надо ухаживать! Мне просто некогда будет им заниматься. Да и растрачивать силы на мужчину я в данный момент не хочу. Сил у меня и так не много!» — отметила Роза. Однако сваха не отказывается от того, чтобы приятно провести время в компании поклонников. На личной жизни она не ставит крест. Сябитова отделяет настоящие чувства от элементарного увлечения. Перипетии в отношениях ей уже совсем не интересны. «Я не отказываю себе в удовольствии общения с мужчиной. Любая взрослая женщина меня поймет. У каждой из нас есть друг, с которым, когда становится скучно, можно прекрасно провести время, совместить, так сказать, приятное с «полезным». Пообщаться, провести время в ресторане, вспомнить молодость, тряхнуть стариной в хорошем, комфортабельном месте. Такие моменты в моей жизни есть», — улыбнулась Роза в беседе с Prozvezd.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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