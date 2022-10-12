. Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
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Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж

Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Ведущая Роза Сябитова рассказала, до какого возраста нужно налаживать личную жизнь. Сваха затронула в беседе со своими подписчиками тему зрелого брака, ведь многие сейчас предпочитают вначале строить карьеру, а потом уже семью. Роза Сябитова утверждает, что это неправильный подход. Мужчины как любили более молодых женщин, так и не поменяли свои вкусы. Поэтому если дама хочет не только быть успешной на работе, но и заполучить хорошего успешного мужа, она должна позаботиться об этом до 35 лет.
По мнению свахи, в старину люди мудро поступали, когда начинали искать девке мужа чуть ли не с рождения, а если засидится такая до 20-ти — почти все пропало, выдать ее было очень тяжело. «Жить могла только с родителями, а после смерти дом мог забрать кто-то из родственников. Поэтому бытовала поговорка: «Замуж выйти хоть за старца, лишь бы в девках не остаться». И хотя современные невесты думают, что все изменилось, и можно быть желанной в 35 лет. Как сваха скажу, что это не так. Не хотят «козырные женихи» брать замуж «вековух», — заверила Сябитова в своем телеграме.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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