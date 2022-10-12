. Сергей Лазарев рассказал об отношения с известным певцом

Певец Сергей Лазарев признался, что его связывает с Алексом Малиновским. Последние несколько лет артист часто появлялся в компании Алекса Малиновского, участника шоу «Голос». Многие поклонники думают, что артистов связывают бизнес-проекты. Алекс Малиновский, став звездой шоу «Голос» и записав несколько композиций, решил попробовать себя в бизнесе, точнее, в криптоинвестициях. В курортных городах России активно демонстрировался его проект, а в соцсетях поддерживали отечественные знаменитости. В том числе и Сергей Лазарев. Многие думали, что исполнитель хита «На поражение» входит в долю, но, как оказалось, это не так. «Я никогда не участвовал в рекламных проектах или продвижении его компании. Однажды выступал на корпоративе, ведь меня пригласили приехать с концертом. Да, со сцены я произнес несколько слов, но так всегда поступаю: говорю позитивные вещи для тех, для кого выступаю», — рассказал Сергей Лазарев.Также он опроверг домыслы журналистов относительно общения с Алексом. Да, Малиновский его приятель, с которым они знакомы, поскольку оба трудятся на ниве шоу-бизнеса. «Относительно Алекса Малиновского... Знаю его достаточно давно. Он певец, автор одного из моих хитов. Знакомый мне человек! Безусловно, мы пересекались на каких-то мероприятиях, компаниях, на отдыхе», — объяснил певец. Сергей признался, что три года назад Малиновский рассказал ему о старте нового блокчейн-проекта и обратился к нему с просьбой опубликовать в социальных сетях небольшой анонс. «Между коллегами такое распространено, мы поддерживаем друг друга в каких-то начинаниях. Это вполне нормально. Да я и видел, что другие выкладывали. И все. Никакой агитации, никакого зазывания не было», — сказал Лазарев в интервью Ксении Собчак. Отметим, что сейчас Малиновский уже не занимается криптоинвестиями и, как рассказала журналистка в программе «Осторожно: Собчак», вышел из состава учредителей.