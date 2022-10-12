. Сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на Netflix

Вадим Карасев

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» обогнал «Бриджертонов» на Netflix

Сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix и обогнал «Бриджертонов». Об этом сообщает Variety.

«Монстр: История Джеффри Дамера» является вторым по популярности англоязычным шоу на сервисе. Оно набрало по просмотрам более 701 миллиона часов, уступив лишь четвертому сезону сериала «Очень странные дела» (1,35 миллиарда часов).

10-серийный «Монстр», премьера которого состоялась 21 сентября, рассказывает историю реального серийного маньяка из США, убившего 17 мужчин и мальчиков в период с 1978 по 1991 годы. Согласно описанию на Netflix, сериал также исследует «системный расизм и институциональные неудачи» полиции Висконсина, которые «позволили одному из самых печально известных серийных убийц Америки совершать свои преступления у всех на виду более десяти лет».

В сентябре стало известно, что семья одной из жертв Джеффри Дамера обвинила Netflix в нанесении им повторной травмы из-за выхода проекта «Монстр: История Джеффри Дамера. Двоюродный брат Эррола Линдси, мужчины, который был убит Дамером, заявил о том, что его семья пребывает в ярости после просмотра шоу. Родственник погибшего добавил, что Netflix не связывался с семьей жертвы, чтобы получить разрешение на съемку проекта.

