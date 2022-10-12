. Шутящий жестко о России Максим Галкин* надеется, что его юмор лечит
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Шутящий жестко о России Максим Галкин* надеется, что его юмор лечит

Шутящий жестко о России Максим Галкин* надеется, что его юмор лечит

Пока Алла Пугачева обживается в Израиле, пока ее муж продолжает колесить по миру с целью заработка. Только что Максим Галкин завершил тур по Испании. Артист считает, что своим юмором может помочь людям.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Максим Галкин уже несколько месяцев ездит по разным городам в рамках большого мирового тура. Бывший телеведущий Первого канала не стесняется шутить о своем статусе иноагента, о российских чиновниках, о том, что происходит в мире. Правда, подчеркивает — все это он делал и до того, как покинул родную страну в начале этого года.

«Я все чаще слышу после своих концертов отзывы, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект, когда юмор и слово помогают жить и надеяться. Дай Бог, чтобы было так», — написал Галкин после очередного концерта.

Отметим, что Максим уехал из России после начала спецоперации по защите Донбасса. Долгое время он старался не высказываться по разным острым вопросам, но затем записал несколько видео, которые не понравились патриотично настроенным россиянам. Многие поклонники отвернулись от Галкина, так как не разделяют его мнение.

В социальных сетях также обсуждают важные вопросы, вернется ли Галкин в Россию и что с ним в этом случае будет? Говорят, что именно его проблемы приезжала решать Алла Пугачева, когда неожиданно вернулась в конце августа в Москву и пробыла здесь почти месяц.

Также она занималась сбором школьных документов, чтобы перевести детей в учебное заведение в Израиле. Кроме того, по слухам, Примадонна собиралась продать замок в деревне Грязь за астрономическую сумму в миллиард рублей. На профильных ресурсах этот лот до сих пор не выставили, эксперты предупреждают — за такие деньги, тем более в такое непростое время, никто не станет приобретать элитную недвижимость.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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