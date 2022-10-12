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Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем платить за них»

Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем платить за них»

Маргарита Симоньян, которая очень эмоционально воспринимает нынешние политические события, выступила с очередной инициативой в поддержку мобилизованных граждан. Журналистка предложила отменить налоги в отношении тех, кто сейчас сражается во имя мира на СВО.


В новом выпуске своего шоу Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит на фронте. Главред RT призвала всех быть внимательнее к нашим бойцам и поддерживать их не только словом, но и делом, а также выступила с необычным предложением.

По ее словам, на СВО до частичной мобилизации сражались добровольцы и контрактники — эти люди сами выбрали свой путь и решили таким образом помочь стране. Но те, кто отправляется на фронт сейчас, имели другие планы и решили изменить их для защиты нашего государства.

«Предлагаю следующее: отменить всем этим людям налоги. Мы будем платить за них. Они отдают свой долг родине жизнью, кровью, здоровьем, нервной системой, временем, планами за жизнь. Тем, что они не выстраивают карьеры, бизнесы, не отдыхают на Мальдивах или в Анапе. Давайте мы за это заплатим — те, кто здесь остались», — сказала Маргарита в эфире шоу «Ч.Т.Д».

План, как это сделать, у журналистки есть. Она предложила привлечь к данной мере богатых граждан. Нужно определить людей, которые зарабатывают больше определенной суммы, и повысить им налоги.

В пример Маргарита приводит историю двухгодичной давности, когда указом президента Владимира Путина на 2% повысили налоги тем, кто получает более пяти миллионов рублей в год.

«Давайте людям, зарабатывающим больше других, снова поднимем налоги. И эти суммы уйдут на то, чтобы те, кто отдал долг Родине своей кровью, не платили налоги вообще», — сказала она в эфире.

Возмущают журналистку и так называемые «кредитные каникулы», которые получили мобилизованные. Симоньян задает вопросы банкам — зачем это делать? Как человек, вернувшийся с фронта, будет отдавать кредит? Поэтому она попросила отменить хотя бы проценты. «Вы знаете, какая прибыль у банков — как раз за счет этих процентов! А мы продолжаем начислять их мобилизованным. Это ли не свинство?» — вопрошает Маргарита.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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