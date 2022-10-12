Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем платить за них»
Маргарита Симоньян, которая очень эмоционально воспринимает нынешние политические события, выступила с очередной инициативой в поддержку мобилизованных граждан. Журналистка предложила отменить налоги в отношении тех, кто сейчас сражается во имя мира на СВО.
В новом выпуске своего шоу Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит на фронте. Главред RT призвала всех быть внимательнее к нашим бойцам и поддерживать их не только словом, но и делом, а также выступила с необычным предложением.
По ее словам, на СВО до частичной мобилизации сражались добровольцы и контрактники — эти люди сами выбрали свой путь и решили таким образом помочь стране. Но те, кто отправляется на фронт сейчас, имели другие планы и решили изменить их для защиты нашего государства.
План, как это сделать, у журналистки есть. Она предложила привлечь к данной мере богатых граждан. Нужно определить людей, которые зарабатывают больше определенной суммы, и повысить им налоги.
В пример Маргарита приводит историю двухгодичной давности, когда указом президента Владимира Путина на 2% повысили налоги тем, кто получает более пяти миллионов рублей в год.
Возмущают журналистку и так называемые «кредитные каникулы», которые получили мобилизованные. Симоньян задает вопросы банкам — зачем это делать? Как человек, вернувшийся с фронта, будет отдавать кредит? Поэтому она попросила отменить хотя бы проценты. «Вы знаете, какая прибыль у банков — как раз за счет этих процентов! А мы продолжаем начислять их мобилизованным. Это ли не свинство?» — вопрошает Маргарита.