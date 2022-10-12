. София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не видишь, что происходит?»

София Ротару несколько лет не приезжала в Россию, но затем все-таки решила посетить нашу страну, чтобы выступить на «Песне года». Несмотря на многочисленные предложения, сейчас она отказывается выступать.

Об этом рассказал бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров. Именно он раньше организовывал выступления украинской звезды в нашей стране. По его словам, звонки от заказчиков ему раздаются постоянно, многие хотят видеть исполнительницу хита «Я ж его любила» у себя на празднике, а также интересуются ценником. Но знаменитость избрала другой путь.

«Сейчас не время выступать, София Михайловна это понимает. Хотя заказов на нее предостаточно. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет. София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. «Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду», — передает разговор со звездой Лавров.

Он также рассказал, что вопреки слухам, Ротару не так важны деньги за выступления. Она спокойно может отказаться от большого гонорара и выступления у статусной персоны, променяв все это на тихое и спокойное празднование дома в кругу семьи.

Например, несколько лет назад выступить в Чечне ее приглашал сам Рамзан Кадыров. Несмотря на уважительное отношение к политику, София Михайловна сказала, что уже позвала на Новый год братьев и сестер, поэтому бросить семью она не может. Ей предложили приезжать всей родней, но это оказалось тяжело сделать, поэтому в итоге концерт не состоялся.

Сколько же стоит пригласить артистку к себе на выступление? Ранее эта цифра стартовала от 100 тысяч евро. Получается, за сезон она теряет несколько миллионов.

«В Советском Союзе она была первой артисткой, иногда второй. Они делили пальму первенства с Пугачевой. София Михайловна собирала миллионы поклонников. Немудрено, что за это время отложила себе на безбедную старость», — объяснил решение Ротару ее экс-директор.