. Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
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Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили

Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценилиЭксперт Фролов: если утечка на «Дружбе» небольшая, то устранить ее можно за несколько дней

Если утечка на нефтепроводе «Дружба» небольшая, то устранить ее можно будет за нескольких дней. Прежде всего необходимо узнать, насколько велико повреждение. О сроках восстановления нефтепровода в разговоре с «Лентой.ру» высказался заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. Уточняется, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

«Если утечка небольшая, то устранить ее можно будет за несколько дней. Весь вопрос упирается в то, что мы пока не знаем, насколько велика утечка и велико повреждение нефтепровода», — считает Фролов.

Аналитик напомнил, что поставки российской нефти в Германию были затруднены и ранее.

«После того, как Германия украла у "Роснефти" ее долю в нефтеперерабатывающих заводах, "Роснефть" заявила о невозможности исполнять ранее заключенный контракт. Соответственно, она не может поставлять нефть до тех пор, пока не будет заключен новый контракт. Поэтому поставки нефти в Германию и без того были весьма-весьма затруднены», — объяснил он.

Ранее правительство ФРГ приняло решение о передаче Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, структуру «Роснефти», в доверительное управление Федеральному сетевому агентству (BNA). Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Компания «Роснефть» назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии незаконным и нарушающим принципы рыночной экономики и цивилизации.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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