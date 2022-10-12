. США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS

Вадим Карасев

Учения США и Японии внезапно отменили из-за проблем с поставками снарядов для HIMARS

Учения Японии и США с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые проходят на Хоккайдо с 1 по 14 октября, внезапно отменили из-за отсутствия снарядов. Об этом пишет японское издание Hokkaido.

Отмечается, что снаряды не прибыли на остров из-за процедурных сложностей с американской стороны. Как отмечает ТАСС, пока в тренировках на Хоккайдо применили только принадлежащие японским войскам реактивные установки залпового огня MLRS (Multiple launch rocket system): в общей сложности выпустили 24 реактивных снаряда. Они схожи с HIMARS по характеристикам.

Ранее сообщалось, что в японо-американских учениях на полигоне Яусубэцу приняли участие около 150 японских военнослужащих и около 40 американских солдат с Окинавы. Стороны в том числе провели симуляцию нападения условного противника на отдаленные острова Японии.

Установки HIMARS в том числе входят в пакет военной помощи, которую США оказывают Украине с начала боевых действий 24 февраля. Так, 12 октября Киев сообщил о получении еще четырех установок американских РСЗО.