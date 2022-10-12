. США ввели визовые ограничения против части афганцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США ввели визовые ограничения против части афганцев

США ввели визовые ограничения против части афганцев

США ввели визовые ограничения против части афганцевГосдеп заявил, что США ввели визовые ограничения против ущемляющих права женщин афганцев

Американские власти ввели визовые ограничения в отношении лиц, ущемляющих права женщин в Афганистане и пытающихся помешать им получать образование, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По словам главы Госдепа, Вашингтон решил ограничить выдачу виз против части афганцев, которые, по мнению американской стороны, «несут ответственность за притеснения женщин и девочек в Афганистане посредством проведения ограничительной политики и применения насилия или являются соучастниками этого».

Блинкен подчеркнул, что речь идет в том числе о бывших и действующих участниках запрещенного в России радикального движения «Талибан». Визовые ограничения коснуться тех, кто в Афганистане пытается помешать женщинам получать образование, работать, выступает за ограничение передвижения.

В феврале талибы впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе 2021-го объявили о назначении женщин на руководящие должности.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что делать, чтобы избавиться от стресса, и какие витамины принимать для хорошего настроения
Что делать, чтобы избавиться от стресса, и какие витамины принимать
Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Стало известно о взрывах в городе Запорожье
Стало известно о взрывах в городе Запорожье
США ввели визовые ограничения против части афганцев
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Камила Валиева исполняет четверной тулуп
Камила Валиева исполняет четверной тулуп
Forza Horizon 5 получила крупное обновление к 10-летию: новые машины, история и прочее
Forza Horizon 5 получила крупное обновление к 10-летию: новые машины,
Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем платить за них»
Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем
Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день релиза
Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда горят уши
Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
В России попросили увеличить сроки годности продуктов
В России попросили увеличить сроки годности продуктов

Еще по теме

США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы
СМИ: визовые ограничения США коснутся более 65 тысяч человек
Посольство КНР опровергает данные о визовых ограничениях из-за саммита G20
Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане