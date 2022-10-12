. США заявили о намерении снизить риски развязывания ядерной войны

США намерены снизить риски развязывания ядерной войны, одновременно с этим модернизируя свои ядерные вооружения и укрепляя обязательства перед своими союзниками. Об этом говорится в представленной 12 октября Стратегии по национальной безопасности страны.

Согласно документу, распространенному американской администрацией, к 2030-м годам перед Вашингтоном впервые встанет задача по сдерживанию двух крупных ядерных держав, каждая из которых будет располагать разнообразными глобальными и региональными ядерными силами.

«Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками», — отмечается в документе, который цитирует РИА «Новости».



Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам на брифинге, комментируя новую редакции Стратегии национальной безопасности, Вашингтон в качестве основной задачи ставит перед собой сдерживание России и конкурентную борьбу с Китаем, намереваясь одержать в ней верх.

«КНР и Россия все более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая все еще фундаментально опасную Россию», — процитировал ТАСС заявление Белого дома.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что США следует отказаться от опасной ядерной риторики, которая все чаще звучит из уст американских политиков.