Стала известна стоимость добавления ARK 2 в Game Pass и продления ARK: Survival Evolved для подписки
Сегодня, 05:15 Вадим Карасев
Игроки продолжают изучать документы Snail Game, которые, в том числе, рассказывают о доходах и их источниках. Из этих документов уже ранее стало известно, что игра ARK 2 сразу после релиза станет частью подписки Game Pass на 3 года. А также по ним говорится, что игра ARK: Survival Evolved будет находиться в Game Pass постоянно.
Стало известно и о суммах, которые Microsoft заплатила за игры серии ARK в Game Pass. Согласно документам:
За сохранение игры ARK: Survival Evolved в Game Pass навсегда Microsoft заплатила $2,5 млн.
За добавление ARK 2 в Game Pass сразу после релиза Microsoft заплатила $2,3 млн.
Отметим, в том же документе говорится, что за мартовскую возможность раздать игру ARK: Survival Evolved по Playstation Plus компания Sony заплатила $3,5 млн.
По материалам: newxboxone