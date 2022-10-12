. Стала известна стоимость добавления ARK 2 в Game Pass и продления ARK: Survival Evolved для подписки

Вадим Карасев





Игроки продолжают изучать документы Snail Game, которые, в том числе, рассказывают о доходах и их источниках. Из этих документов уже ранее стало известно, что игра ARK 2 сразу после релиза станет частью подписки Game Pass на 3 года. А также по ним говорится, что игра ARK: Survival Evolved будет находиться в Game Pass постоянно.

Стало известно и о суммах, которые Microsoft заплатила за игры серии ARK в Game Pass. Согласно документам:

За сохранение игры ARK: Survival Evolved в Game Pass навсегда Microsoft заплатила $2,5 млн.За добавление ARK 2 в Game Pass сразу после релиза Microsoft заплатила $2,3 млн.

Отметим, в том же документе говорится, что за мартовскую возможность раздать игру ARK: Survival Evolved по Playstation Plus компания Sony заплатила $3,5 млн.