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Стало известно о покушении на замглавы администрации Белозерки

Стало известно о покушении на замглавы администрации БелозеркиХерсонские власти сообщили о покушение на замглавы администрации Белозерки Кошелева

На заместителя главы пгт Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Об этом стало известно РИА Новости в администрации региона.

«Был совершен теракт путем подрыва», — сообщили местные власти.

Состояние Кошелева оценивается как стабильное, ему оказывается медицинская помощь. Отмечается, что жизни замглавы администрации ничего не угрожает.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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