Стало известно о покушении на замглавы администрации Белозерки
Сегодня, 14:35 Вадим Карасев
Херсонские власти сообщили о покушение на замглавы администрации Белозерки Кошелева
На заместителя главы пгт Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Об этом стало известно РИА Новости в администрации региона.
«Был совершен теракт путем подрыва», — сообщили местные власти.
Состояние Кошелева оценивается как стабильное, ему оказывается медицинская помощь. Отмечается, что жизни замглавы администрации ничего не угрожает.
По материалам: lenta.ru