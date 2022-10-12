. Стало известно о взрывах в городе Запорожье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о взрывах в городе Запорожье

Стало известно о взрывах в городе ЗапорожьеРогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье в 23:57 прозвучали взрывы.

По его словам, была слышна работа систем противовоздушной обороны, в нескольких районах произошел пожар, видны столбы дыма, наблюдаются перебои с электричеством.

Как сообщает Общественное телевидение Украины, глава городской администрации Александр Старух подтвердил взрывы в Запорожье, передает ТАСС.

Корреспонденты телевидения также заявляют о взрывах в Николаеве и срабатывании сирены в Киеве. Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что делать, чтобы избавиться от стресса, и какие витамины принимать для хорошего настроения
Что делать, чтобы избавиться от стресса, и какие витамины принимать
Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Стало известно о взрывах в городе Запорожье
Стало известно о взрывах в городе Запорожье
США ввели визовые ограничения против части афганцев
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Камила Валиева исполняет четверной тулуп
Камила Валиева исполняет четверной тулуп
Forza Horizon 5 получила крупное обновление к 10-летию: новые машины, история и прочее
Forza Horizon 5 получила крупное обновление к 10-летию: новые машины,
Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем платить за них»
Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем
Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день релиза
Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда горят уши
Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
В России попросили увеличить сроки годности продуктов
В России попросили увеличить сроки годности продуктов

Еще по теме

ВКС России поразили предназначенный для ремонта вертолетов ВСУ завод в Запорожье
Власти Запорожья раскрыли число польских наемников на линии соприкосновения
Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ из HIMARS в Запорожье
В Запорожье назвали пиратством задержание российского сухогруза в Турции