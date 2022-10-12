. Свадебные приметы наших предков: как узнать идеальный день для свадьбы в октябре 2022 года

Свадьба — важное мероприятие в жизни каждого человека. Наши предки подходили к предстоящему событию с особым настроем. Большое внимание они уделяли приметам, по которым можно было определить многое. Свадьба в октябре имеет свое значение и предзнаменование.

Как на Руси праздновали свадьбу в октябре





Наши предки назначали дни свадьбы на октябрь, так как они верили, что это наиболее благоприятный период. Идеальным вариантом считалась первая половина месяца, когда славяне провожали лето и устраивали по этому поводу веселые застолья с щедро накрытыми столами. Обязательным угощением считался пирог огромных размеров. Если человеку во весь свой рост удавалось за ним скрыться, то с достатком проблем у него не будет.

Свадебное празднование гармонично вписывалось в шумные гулянья наших предков. Для молодоженов подготавливали спектакли, желали им любви и совместного счастья. С наступлением вечера на берегу реки было принято разводить костер и прыгать через него. Считалось, что таким способом можно избавиться от недугов.

А вот конец октября был не таким удачным для проведения свадьбы, как его первая половина. Зачастую в конце месяца люди устраивали поминки и вспоминали об усопших. Зато 30 октября считался идеальным днем для проведения свадебного торжества, так как в этот день почитали Макошу — богиню плодородия, которая была покровительницей жениха и невесты.

Свадьба в октябре: хорошие и плохие приметы





На Руси существовало много различных примет, связанных с проведением свадьбы в октябре:

люди верили, что если сыграть свадьбу в этом месяце, то брак будет долгим и счастливым;

если накануне свадебного мероприятия были заморозки, в скором времени молодожены станут родителями;

если в свадебный день было тепло и солнечно, то отношения даже после свадьбы будут чувственными и нежными;

дождь, которого никто не ожидал, предвещал финансовое благополучие в семье;

по приметам, 4 октября — неудачный день для свадьбы, так как вся нечисть выходила на землю и развлекалась делая разные пакости, поэтому они запросто могли испортить веселье.

Какие дни в октябре 2022 года считаются удачными для свадьбы





Многие новобрачные, выбирая дату предстоящей свадьбы, руководствуются не только народными календарями, но и приметами наших предков. Также современные невесты и женихи не забывают об астрологии и нумерологии.

Рассчитать идеальную дату для свадьбы в октябре можно самостоятельно при помощи нумерологии. Надо в столбик записать даты рождения жениха и невесты, после чего сложить цифры, чтобы получить число. Пример: