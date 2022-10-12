. Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда горят уши
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Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда горят уши

Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда горят уши

Все знают старинную примету: если у человека горят уши, значит, кто-то о нем в этот момент говорит или вспоминает. Причем не всегда добрым словом. Иногда люди распускают сплетни, а порой, и того хуже, вынашивают против вас какие-то злые намерения. Но не все знают, что есть способ узнать, от кого в этом случае нужно ждать неприятности.

Как провести ритуал на выявление обидчика


Для того чтобы провести ритуал на выявление обидчика, можно использовать старинный способ. В то время, когда начинают гореть уши, ставят перед собой большую миску с водой и, глядя на нее, произносят:

«Ловлю тебя в отражении воды, закрываю твой рот на замок и посылаю тебе через воду твою ненависть обратно».

После того, как произнесена эта фраза, нужно хлопнуть левой рукой по воде и произнести:

«Пусть на тебя попадет вода и твое зло к тебе вернется».

После этого воду выливают в том месте, где не ходят люди. Это может быть раковина, канава или какое-то другое место подальше от дома.

Считается, что такое послание достигнет адресата и заставит его замолчать. А узнать своего обидчика вы сможете через зеркальце, в которое надо посмотреть перед сном и произнести:

«Поймаю тебя в зазеркалье, узнаю твой облик через сон. Не будет тебе покоя, пока не перестанешь разносить сплетни».

После этого зеркальце нужно положить под подушку, обидчик обязательно приснится во сне.

Как провести ритуал, если уши горят далеко от дома


Если неприятные ощущения застали вас в пути или далеко от дома, можно провести другой ритуал на выявление обидчика. Для этого берут маленькое зеркальце и, глядя в него, произносят:

«Поймаю тебя на плохих мыслях, увижу твой образ, и себя защищу».

После этого зеркальце следует завернуть в ткань или бумагу и положить себе в сумку или в карман. После этого в него нельзя заглядывать до проведения ритуала.

Когда появится возможность, насыпать в большую миску соль, аккуратно вынуть зеркальце, по-прежнему в него не заглядывая, и полностью закопать в соли. Через сутки его вынимают, кладут под проточную воду, а соль также выбрасывают в то место, где не ходят люди.

На ночь зеркальце можно положить под подушку, чтобы во сне увидеть обидчика.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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