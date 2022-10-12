. Талисман богатства: как рассчитать личный код финансового благополучия
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Талисман богатства: как рассчитать личный код финансового благополучия

Талисман богатства: как рассчитать личный код финансового благополучия

Нумерологи считают, что вся наша жизнь закодирована в числах. С их помощью можно не только узнать о своих потенциальных возможностях, но и изменить жизнь к лучшему. При помощи нумерологических расчетов можно определить свой личный код по различным аспектам. Один из них — финансовое благополучие. Код который определяет, какими способностями обладает человек, чтобы стать богатым.

Как рассчитать свой код финансового благополучия


Личный код финансового благополучия человека закодирован в его дате рождения. Он является универсальным ключом к материальным благам, которые доступны человеку. Для того чтобы его рассчитать, нужно сложить все числа даты рождения. Если получается двузначное число, его цифры также складывают между собой. Полученное однозначное число — это и есть ваш код богатства.

Например, вы родились 16 марта 1989 года. Путем сложения получаем число 37:

  • 1+6+3+1+9+8+9 = 37
  • Затем суммируем 3+7 = 10

В данном случае ноль не учитывается, остается число 1 — это и есть код вашего финансового благополучия.

Далее определяем вторую часть кода. Для этого складываются числа времени рождения. К примеру, человек родился в 11 часов 6 минут. Сумма этих чисел — 8:

  • 1+1+6 = 8.

И последнее: добавляем вашу любимую цифру. Допустим, это число 13.

Складываем два предыдущих результата:

  • 10+8=18
  • И сюда добавляем 13.

Получаем полный код вашего финансового благополучия — 1813.

Как можно использовать код финансового благополучия


Код финансового благополучия становится вашим талисманом, который можно использовать в самых разных вариантах. Он будет помогать вам во всех финансовых делах, обеспечит ваше материальное благополучие.

Прежде всего, рекомендуется сделать амулет, который можно положить в каком-то укромном месте или постоянно носить с собой. Например, можно вышить это число золотыми нитями на кусочке белой ткани или написать его на внутренней стороне кошелька.

Возможно, вам повезет найти купюру с расположенными подряд заветными цифрами или билет городского транспорта, который можно также сделать своим талисманом (положить в кошелек и никому его не показывать).

Банковская карта, номер какого-то документа или любой другой предмет с идущими подряд этими цифрами будет хорошим дополнением к вашему талисману и поможет привлечь богатство.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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