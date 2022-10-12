. УЕФА отказался исключать Белоруссию с Евро-2024
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

УЕФА отказался исключать Белоруссию с Евро-2024

УЕФА отказался исключать Белоруссию с Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал популизмом инициативу об исключении сборной Белоруссии с отбора на чемпионат Европы 2024 года. Об этом он рассказал в интервью немецкой Bild.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер потребовала от УЕФА заранее дисквалифицировать сборные России и Белоруссии с чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Чеферин, в свою очередь, раскритиковал предложение Фезер, отметив, что в организации пока "не видят причин" исключать Белоруссию.


"Это немного популизм — требовать: "Выбросьте всех вон!" Мы сейчас не видим причин так поступать", — заявил Чеферин.

Президент УЕФА призвал европейских политиков отнестись с уважением к праву УЕФА допускать или не допускать сборные и клубы к соревнованиям, поскольку его организация "не говорит политикам и правительствам, что им делать".

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных состязаниях. Клубы из РФ также не смогут участвовать в еврокубках в сезоне 2022/2023. Кроме того, была отклонена заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В Российском футбольном союзе заявили, что санкции противоречат "нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу".

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца действующего сезона. 5 июля FIS продлила дисквалификацию на весь летний сезон-2022. Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, заявлял, что рекомендации организации в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не рекомендовано допускать к турнирам.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

УЕФА отказался исключать Белоруссию с Евро-2024
УЕФА отказался исключать Белоруссию с Евро-2024
У внука Чуковского украли два миллиона рублей
У внука Чуковского украли два миллиона рублей
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 12.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 12.10.2022
Доходы российского бюджета продолжили падение
Доходы российского бюджета продолжили падение
Какие праздники с особым значением отмечаются 13 октября 2022 года
Какие праздники с особым значением отмечаются 13 октября 2022 года
FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн игроков за неделю
FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн
В НАТО оценили сроки для мобилизации в России
В НАТО оценили сроки для мобилизации в России
От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись внешность и статус Паулины Андреевой
От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись
В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском мосту грузе
В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском
Россия задумалась о новых нитках для «Турецкого потока»
Россия задумалась о новых нитках для «Турецкого потока»
Россиянам раскрыли действия при ограничениях в зарубежных браузерах
Россиянам раскрыли действия при ограничениях в зарубежных браузерах
На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц приговорили к "смертной казни"
На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали свыше 840 тысяч человек
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем молчит балет»
В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем

Еще по теме

Немецкие власти написали на Россию донос в УЕФА
Футболистов России и Украины разведут при жеребьевке на ЧЕ-2020
Алаев и Чеферин примут участие в церемонии открытия ЧЕ по мини-футболу - Алиев
УЕФА: система VAR не будет использоваться на играх ЛЧ в следующем сезоне