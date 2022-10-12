. УЕФА отказался исключать Белоруссию с Евро-2024

Вадим Карасев

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал популизмом инициативу об исключении сборной Белоруссии с отбора на чемпионат Европы 2024 года. Об этом он рассказал в интервью немецкой Bild.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер потребовала от УЕФА заранее дисквалифицировать сборные России и Белоруссии с чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Чеферин, в свою очередь, раскритиковал предложение Фезер, отметив, что в организации пока "не видят причин" исключать Белоруссию.

"Это немного популизм — требовать: "Выбросьте всех вон!" Мы сейчас не видим причин так поступать", — заявил Чеферин.

Президент УЕФА призвал европейских политиков отнестись с уважением к праву УЕФА допускать или не допускать сборные и клубы к соревнованиям, поскольку его организация "не говорит политикам и правительствам, что им делать".

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных состязаниях. Клубы из РФ также не смогут участвовать в еврокубках в сезоне 2022/2023. Кроме того, была отклонена заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В Российском футбольном союзе заявили, что санкции противоречат "нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу".

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца действующего сезона. 5 июля FIS продлила дисквалификацию на весь летний сезон-2022. Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, заявлял, что рекомендации организации в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии не меняются - их по-прежнему не рекомендовано допускать к турнирам.