. Умер журналист «России 1» Пакшин

Вадим Карасев

Корреспондент «России 1» Олег Пакшин умер в возрасте 39 лет после трех лет борьбы с раком

Корреспондент телеканала «Россия 1» Олег Пакшин ушел из жизни в возрасте 39 лет после трех лет борьбы с раком. О смерти журналиста сообщается на сайте ГТРК «Поморье».

«Три последних года Олег боролся с онкологическим заболеванием. Нашего коллеги не стало на 40-м году жизни», — говорится в публикации.

Пакшин начинал карьеру на ГТРК «Поморье», где был ведущим Молодежного канала, после чего создавал репортажи о местных событиях. Затем он стал корреспондентом программы новостей на «Пятом канале». За работу над сюжетом к юбилею Михаила Ломоносова получил премию канала НТВ «Профессия репортер». Позднее стал специальным корреспондентом «Пятого канала».

С 2013 года Пакшин работал на канале «Россия 1» в программе «Вести». Он создавал репортажи об артистах, новинках канала, фильмах и фестивалях. «Когда он заходил, залетал в корреспондентскую, в редакцию, тут же все заражались его энергетикой, настроением», — описал журналиста ведущий «Вестей» Евгений Рожков. Отмечается, что Пакшин также помогал в благотворительных сборах для тяжелобольных детей.

