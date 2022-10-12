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Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»

Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство» (Murder, She Wrote, 1984-1996) Анджела Лэнсбери. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на семью актрисы.

Звезда экрана скончалась мирно скончалась во сне в своем доме в Лос-Анджелесе на 97-м году жизни в11 октября 2022 года, не дожив пяти дней до своего дня рождения.

За свою карьеру актриса была трижды номинирована на «Оскар», 18 раз на премию «Эмми». В 2014 году она получила почетный титул дамы-командора ордена Британской империи.

Ранее стало известно, что ушел из жизни американский актер Остин Стокер. Он скончался 7 октября, в свой день рождения, в возрасте 92 лет в окружении своих близких. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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