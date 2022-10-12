. Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
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Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Скончалась известная английская м американская актриса Анджела Лэнсбери, которая была наиболее известна по главной роли в сериале "Она написала убийство". Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на родственников актрисы.

Как сообщили близкие Лэнсбери, она скончалась во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. Ей было 96 лет — до своего 97-го дня рождения актриса не дожила всего пять дней.

Анджелу Лэнсбери три раза выдвигали на премию "Оскар" и восемнадцать раз номинировали на премию "Эмми". Также она шесть раз становилась лауреатом премии "Золотой глобус". В 2013 году Лэнсбери вручили почетную премию "Оскар" за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа.

Помимо сериала "Она написала убийство", у актрисы много известных работ: картины "Портрет Дориана Грея", "Манчжурский кандидат", "Голубые Гавайи" и другие. Она также работала на театральной сцене и выступала в постановках на Бродвее, а также пять раз удостаивалась высшей театральной премии "Тони".

У актрисы трое детей: Энтони, Дейдра и Дэвид, а также трое внуков. Муж Лэнсбери Питер Шоу умер 53 года назад.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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