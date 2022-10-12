. В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском мосту грузе
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В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском мосту грузе

В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском мосту грузеВ Болгарии расследуют данные о грузе, использованном как взрывчатка на Крымском мосту

Правоохранительные органы Болгарии изъяли документы и видеозаписи компании «Свободна зона — Русе» в рамках расследования после взрыва на Крымском мосту. Предполагается, что груз мог быть использован как взрывчатка, пишет РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.

В изучении данных о грузе принимают участие сотрудники главной дирекции по борьбе с организованной преступностью и таможенной службы страны.

Как утверждают в ФСБ, взрывчатка, которую использовали на Крымском мосту, попала на территорию России из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Издание Baza пишет, что бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограммов.

Российские силовики также заявили, что задержали пять граждан России, троих граждан Украины и Армении по подозрению в причастности к происшествию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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