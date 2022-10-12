. В Польше поддержали идею размещения американского ядерного оружия

Вадим Карасев

IBRiS: большинство поляков выступают за размещение американского ядерного оружия

Больше половины граждан Польши поддержали идею размещения американского ядерного оружия на территории страны. Такой результат показал соцопрос от лаборатории IBRiS.

Согласно результатам, 54,1 процента участников считают, что Польша должна участвовать в программе Nuclear Sharing. Эту идею не поддержали лишь 29,5 процента респондентов, а остальные заявили, что не имеют определенного мнения по данной теме.

Активнее других за размещение в Польше ядерного оружия выступили сторонники правящей партии Польши «Право и справедливость», люди моложе 30 лет, а также жители крупных городов.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша может принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.