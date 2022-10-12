. В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"
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В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"

В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"

Магазины парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России. Они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, сообщили "Ведомости".

Сейчас магазины в московских торговых центрах "Атриум" и Avenue Southwest распродают продукцию с истекающим сроком годности. Скидки на товары доходят до 70%.


"У всех магазинов скоро вернется прежнее название, у покупателей сохраняются все накопленные бонусы "Иль де Ботэ". Наши бонусные карты тоже принимаются. Надеемся, что теперь будем работать без всяких помех", - сообщили в "Атриуме".

Sephora, которой владеет холдинг LVMH, собирался продать свои бутики в России. Сделка подразумевала продажу 100% акций дочерней компании в стране. Как стало известно теперь, местный бизнес выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Сделка завершилась 7 октября.

"Иль де Ботэ" открывается как автономная компания, которая находится в стабильном финансовом положении. Приостановка работы сроком в семь месяцев практически сохранила компании товарный запас начала года.

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По материалам: uposters.ru

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