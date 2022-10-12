. В России заработала система для розыска угнанных машин

В России заработала система «Паутина» для розыска угнанных автомобилей и профилактики нарушений правил дорожного движения, она действует почти во всех регионах. Об этом в среду сообщает ТАСС.

По словам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Ленара Габдурахманова, исключение составили только республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, недавно вошедшие в состав страны. «Система «Паутина» работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введен в эксплуатацию заключительный субъект», — рассказал он в кулуарах Х международной специализированной выставки «Дорога 2022», которая проходит в Казани.

Представитель ведомства обратил внимание на конструкцию «Паутины». Один из ее блоков предназначен для фотовидеофиксации, а второй, правоохранительный, — для розыска. «Паутина» проявила себя как очень эффективное средство по борьбе с лицами, которые совершили преступления, и, конечно, по профилактике нарушений ПДД», — заявил Габдурахманов.

Между тем, как сообщает «Парламентская газета», на этом же мероприятии главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи Леонид Дежурный предложил проводить экзамены для контроля знаний водителей об оказании первой помощи.

По его словам, исследования российских и зарубежных экспертов говорят, что около четверти погибших в результате ДТП можно было бы спасти, проведя неотложные медицинские мероприятия. Введение контроля практических навыков владельцев авто, отметил эксперт, могло бы серьезным образом повысить шанс на выживание в таких ситуациях.