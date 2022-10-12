. В России заработала система для розыска угнанных машин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России заработала система для розыска угнанных машин

В России заработала система для розыска угнанных машин

В России заработала система «Паутина» для розыска угнанных автомобилей и профилактики нарушений правил дорожного движения, она действует почти во всех регионах. Об этом в среду сообщает ТАСС.

По словам замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Ленара Габдурахманова, исключение составили только республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, недавно вошедшие в состав страны. «Система «Паутина» работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введен в эксплуатацию заключительный субъект», — рассказал он в кулуарах Х международной специализированной выставки «Дорога 2022», которая проходит в Казани.

Представитель ведомства обратил внимание на конструкцию «Паутины». Один из ее блоков предназначен для фотовидеофиксации, а второй, правоохранительный, — для розыска. «Паутина» проявила себя как очень эффективное средство по борьбе с лицами, которые совершили преступления, и, конечно, по профилактике нарушений ПДД», — заявил Габдурахманов.

Между тем, как сообщает «Парламентская газета», на этом же мероприятии главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи Леонид Дежурный предложил проводить экзамены для контроля знаний водителей об оказании первой помощи.

По его словам, исследования российских и зарубежных экспертов говорят, что около четверти погибших в результате ДТП можно было бы спасти, проведя неотложные медицинские мероприятия. Введение контроля практических навыков владельцев авто, отметил эксперт, могло бы серьезным образом повысить шанс на выживание в таких ситуациях.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В НАТО оценили сроки для мобилизации в России
В НАТО оценили сроки для мобилизации в России
От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись внешность и статус Паулины Андреевой
От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись
В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском мосту грузе
В Болгарии занялись расследованием данных о взорванном на Крымском
Россия задумалась о новых нитках для «Турецкого потока»
Россия задумалась о новых нитках для «Турецкого потока»
Россиянам раскрыли действия при ограничениях в зарубежных браузерах
Россиянам раскрыли действия при ограничениях в зарубежных браузерах
На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц приговорили к "смертной казни"
На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц
ФОМ рассказал об отношении россиян к вхождению новых территорий в РФ
ФОМ рассказал об отношении россиян к вхождению новых территорий в РФ
Гребля с камерой 360 градусов
Гребля с камерой 360 градусов
Свадебные приметы наших предков: как узнать идеальный день для свадьбы в октябре 2022 года
Свадебные приметы наших предков: как узнать идеальный день для
Суд отклонил апелляцию солиста «Курары» по делу о дискредитации российской армии
Суд отклонил апелляцию солиста «Курары» по делу о дискредитации
Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с Activision Blizzard
Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с
Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как Жасмин «переписала любовь»
Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали свыше 840 тысяч человек
За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

Еще по теме

МВД ЛНР находит и возвращает автомобили, угнанные в 2014–2015 гг. (ФОТО, ВИДЕО)
Инспекторы ВАИ Бурятии приняли активное участие во Всемирном дне отказа от автомобилей
В России выросли штрафы за непропуск пешеходов
В Москве заработала новая система борьбы с лихачами на дорогах