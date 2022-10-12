. В Швеции отменили этам Кубка мира по фристайлу из-за энергетического кризиса
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В Швеции отменили этам Кубка мира по фристайлу из-за энергетического кризиса

В Швеции отменили этам Кубка мира по фристайлу из-за энергетического кризиса

Оргкомитет этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр в Фалуне (Швеция) сообщил об отмене соревнований в этом году в связи с инфляцией и энергетическим кризисом. Об этом пишет издание Insade the Games.

По словам представителя Шведской лыжной ассоциации Стефана Карлсона, рост цен на энергоносители бьет по бизнесу, в том числе по спонсорам спортивных соревнований. Функционер пообещал сделать "всё, что в его силах", чтобы рано или поздно провести новый этап Кубка мира.


"В связи с нынешней ситуацией мы не можем набрать достаточно средств. Беспокойство заставляет многие компании пересмотреть свою деятельность, а это в свою очередь влияет на проведение событий, подобных нашему. Очень жаль, но мы вынуждены отменить этап. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы провести соревнования", — заявил представитель Шведской лыжной ассоциации Стефан Карлссон.

На фоне кризиса СМИ Великобритании опубликовали рекомендации министерства энергетики, прозванные читателями "апокалиптическими". Режим жесткой экономии электроэнергии, вплоть до комендантского часа, обусловлен энергетическим дефицитом вследствие эмбарго на российские энергоносители.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце эпохи изобилия для Европы. Французский лидер призвал сограждан сплотиться и сделать необходимые выводы, чтобы урегулировать кризисы, с которыми сталкивается Евросоюз. Макрон также посетовал на рост и укрепление "нелиберальных, авторитарных режимов" в мире. С "концом беззаботности" глава государства связал также обострение на Украине, приведшее к вооруженному противостоянию Киева и Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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