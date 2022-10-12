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В США раскритиковали действия Байдена на фоне энергокризиса

В США раскритиковали действия Байдена на фоне энергокризисаFox News: попытки президента Байдена возродить СВПД настроили Саудовскую Аравию против США

Обозреватель Чак Девор (Chuck DeVore) заявил, что намерение американского президента Джо Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно отразилось на диалоге между США и Саудовской Аравией. В результате этого ОПЕК решила сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день, заявил журналист в материале для Fox News.

Девор раскритиковал действия Байдена на фоне энергокризиса и назвал их «жалкими потугами». Автор подчеркнул, что попытки президента вернуться к СВПД настроили Саудовскую Аравию против США. Политика американского лидера побудила производителей энергоресурсов беспокоиться из-за траты средств на увеличение добычи.

При этом ограничения на привлечение капитала крупными банками оставляют нефтегазовый сектор США без средств, нужных для бурения новых скважин. Высокая стоимость бензина, электроэнергии, продуктов питания и риск рецессии в стране могут негативно повлиять на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.

5 октября ОПЕК+ решила сократить добычу нефти с ноября текущего года. В ответ на это президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подчеркнул, что Эр-Рияд не стремился навредить США, а высокие цены на бензин в США он признал следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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