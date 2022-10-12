. Визиты Гармаша, тонны писем и носки: сестра Ефремова рассказала, как он живет в тюрьме

После страшной аварии, устроенной в центре Москвы, Михаил Ефремов отбывает наказание в тюрьме. Там он снимает кино, читает книги и периодически выходит на связь с семьей, утешая родных, что с ним все хорошо.

О том, как живется Михаилу Ефремову в тюрьме, рассказала его сестра Анастасия. Женщина часто общается с братом, который звонит ей на домашний телефон. Диалоги обычно проходят быстро, звучат самые насущные вопросы — о здоровье, быте, настроении.

Но иногда актер все-таки рассказывает какие-то интересные вещи. Например, про визиты друзей, которые не забывают товарища. «Бывают, да... Гармаш, Ванька Охлобыстин, Гарик Сукачев, Вася Мищенко. Настоящие друганы... Ездят и еще будут ездить», — призналась сестра актера.

По ее словам, Ефремов пользуется в своем нынешнем окружении популярностью. Дело в том, что обаятельный актер сумел расположить к себе не только «сидельцев», но и сотрудников колонии. Все его называют уважительно «дядя Миша». «Приводят на свидания: «Проходите, дядя Миша». Это ведь зона для первоходок, те, кто в первый раз... Никакой блатной тематики. Брат и с начальством в хороших отношениях», — объяснила Анастасия Олеговна.

После трагедии, которая произошла с Ефремовым, общественность разделилась на два лагеря. Одни ненавидят актера, считая, что его нужно было посадить на более долгий срок, другие же сочувствуют. Например, женщины со всей России присылают ему носки. «Всю колонию можно одеть. И носки, и другие теплые вещи — чего только не шлют. Из-за этого первое время тоже стопорилась работа почты — посылки приходили отовсюду. Даже из Швейцарии почему-то. Как ни странно», — отмечает женщина.

Несмотря ни на что, Ефремов и его адвокаты продолжают вести работу — они планируют добиться условно-досрочного освобождения. Получится это или нет, пока непонятно. «Самим-то жить тяжело. Ну он там хоть сыт, обут, одет. Получает посылки, в том числе еду. Не курит...» — рассказала сестра.

А вот слухи о разводе с супругой, которые запустили журналисты несколько недель назад, оказались неправдой. Михаила Олеговича любят и ждут в семье. «Чушь собачья! Сейчас-то уже волна безобразия в Интернете схлынула, слава Богу, а поначалу было охо-хо! Каждый день читала, что Михаил Ефремов умер. Все эти ютюбные штучки — все равно что свечку в храме о здравии поставить. Как прочитаешь, что кто-то умер — слава тебе, Господи, значит, жить будет долго», — резюмирует сестра актера.