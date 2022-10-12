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Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке

Водителей предупредили о штрафах за курение на заправкеЮрист Савельев напомнил о штрафе за курение до 1,5 тысячи рублей на территории АЗС

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев напомнил, что водителям за нарушение правил на АЗС грозит штраф или арест. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Савельев подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности. «Например, водитель, закуривший на территории АЗС может быть привлечен к административной ответственности. <...> Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей», — предупредил он.

Кроме того, штраф можно получить за заправку автомобиля со включенным двигателем, за ремонт машины на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и за другие нарушения правил.

По словам юриста, россиян привлекут к ответственности и за нарушение правил дорожного движения. В таком случае водителю грозит штраф или лишение прав.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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